Lamar Odom beteuert seine Unschuld nach DUI-Anklage

Lamar Odom (46) hat auf nicht schuldig plädiert – und das zwei Monate nach seiner Festnahme wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Der frühere NBA-Star ließ seinen Anwalt Kevin Coburn am 17. März vor einem Gericht in Clark County, Nevada, das Plädoyer in seinem Namen einreichen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht, die dem Magazin People vorliegen. Neben dem Vorwurf der Trunkenheitsfahrt wird Lamar außerdem beschuldigt, mehr als 41 Meilen pro Stunde über dem erlaubten Tempolimit gerast zu sein und einen unsachgemäßen Spurwechsel vorgenommen zu haben. Für den Morgen des 7. Juli wurde nun ein Gerichtsverfahren angesetzt.

Nach seiner Festnahme in den frühen Morgenstunden des 17. Januar hatte sich der ehemalige Basketballprofi in ein 30-tägiges Reha-Programm in Los Angeles begeben. Seine Managerin Gina Rodriguez bestätigte Ende Januar gegenüber People, dass Lamar in der Einrichtung iRely Recovery Hilfe wegen seines Marihuanakonsums suchte. Der Sportler sei zunehmend besorgt gewesen, dass sein Cannabis-Konsum zu einem Rückfall in härtere und gefährlichere Drogen führen könnte. "Nach einem kürzlichen Vorfall trat er einen Schritt zurück, um zu reflektieren und sich mit Auslösern zu befassen, mit denen er zu tun hatte", erklärte Rodriguez. Lamar habe die persönliche Entscheidung getroffen, sich in Behandlung zu begeben, um "sich neu auszurichten und sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren". Die Managerin betonte zudem, dass ihr Klient die volle Verantwortung übernehme und sich dafür entscheide, proaktiv für sein Wohlbefinden zu sorgen.

Die Festnahme in Las Vegas ereignete sich am frühen Samstagmorgen im Januar. Die Polizei nahm Lamar wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in Gewahrsam. Zu den Anklagepunkten zählten auch die beiden Verkehrsverstöße wegen zu hoher Geschwindigkeit und des unsachgemäßen Spurwechsels. Parallel zu seinen aktuellen rechtlichen Schwierigkeiten beschäftigt sich der 46-Jährige auch emotional mit seiner Vergangenheit. Für eine kommende Folge der Netflix-Serie "Untold", die Ende März ausgestrahlt werden soll, spricht Lamar über seine fast tödliche Überdosis im Jahr 2015, bei der er "zwölf Schlaganfälle und sechs Herzinfarkte" erlitt. Auch seine Ex-Frau Khloé Kardashian (41) kommt in der Dokumentation zu Wort und erinnert sich daran, wie sie versuchte, den ehemaligen Laker zu "beschützen". Die beiden hatten 2009 geheiratet und sich 2013 zunächst getrennt.

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Instagram / lamarodom Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

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Getty Images Lamar Odom, Ex-Sportler

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

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