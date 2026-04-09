Demi Lovato verliebt sich immer mehr in ihren Ehemann Jutes

Demi Lovato (33) schwelgt im Eheglück mit Jordan Lutes (35), der unter seinem Künstlernamen Jutes bekannt ist. Gegenüber E! News schwärmte die Sängerin jetzt von ihrer immer tieferen Verbindung zu dem Musiker. "Ich verliebe mich von Tag zu Tag mehr in ihn", verriet Demi im Interview. An ihrem Hochzeitstag vor knapp einem Jahr habe sie gedacht, bereits "die größte Liebe, die man jemals für einen Menschen empfinden kann" zu spüren. Doch die Zeit habe ihr gezeigt, dass dem nicht so gewesen sei. "Dann vergeht die Zeit und man baut einfach diese Verbindung auf, die so innig und erfüllend ist, dass man sich einfach komplett immer mehr verliebt", erklärte sie.

Die beiden verbringen ihre Zeit zusammen am liebsten damit, bis spät in die Nacht wach zu bleiben und so viel miteinander zu lachen, bis sie weinen müssen. Solche Nächte würden sich anfühlen wie "eine Übernachtung bei deinem besten Freund, zu dem du dich einfach wirklich sehr, sehr hingezogen fühlst", beschrieb Demi ihre gemeinsamen Momente. Allerdings wird es diese gemeinsamen Nächte in der nächsten Zeit nicht geben, denn ab dem 13. April startet die Sängerin ihre "It's not that deep"-Tour. Ihr Ehemann sei bei den Proben jedoch "so unterstützend" gewesen und das sei alles, was sie verlangen könne.

Auch Jutes geht auf Tour, weshalb das Paar seinen ersten Hochzeitstag am 25. Mai nicht gemeinsam feiern können wird. Während Demi an diesem Tag in Houston in Texas auf der Bühne steht, tritt ihr Mann zur gleichen Zeit in Amsterdam auf. Nach den Shows ist aber offenbar eine gemeinsame Auszeit geplant, denn bei Jutes steht danach eine mehrwöchige Pause an und auch bei Demi ist der Auftritt in Houston derzeit als vorerst letzter ihrer Tour gelistet. Ende Mai 2025 hatten sich Demi und Jutes das Jawort gegeben.

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Getty Images Demi Lovato zu Gast in den SiriusXM Studios in New York, September 2025

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Instagram / ddlovato Jutes und Demi Lovato in ihren Flitterwochen, Juni 2025

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Getty Images Demi Lovato, Musikerin

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