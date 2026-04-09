Georgina Fleurs Tochter (4) sorgt für Aufruhr auf Red Carpet

Georgina Fleur (36) hat bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" am Mittwochabend in Köln für Aufregung gesorgt. Die Realitydarstellerin erschien auf dem roten Teppich mit ihrer vierjährigen Tochter, die sie in der Öffentlichkeit stets nur "Baby G" nennt. Normalerweise achtet Georgina streng darauf, dass weder das Gesicht noch der Name ihrer Tochter bekannt werden – umso überraschender war ihr Auftritt bei dem Event, bei dem zahlreiche Kameras anwesend waren. Gegenüber RTL erklärte die 36-Jährige, dass ihre Entscheidung unter anderem mit der aktuellen Situation in Dubai zusammenhänge, wo sie mit ihrer Tochter normalerweise lebt. Zudem freue sie sich, der Kleinen zeigen zu können, "was Mama arbeitet".

Andere Gäste der Veranstaltung zeigten sich irritiert über Georginas Begleitung. "Der Trubel, das würde ich meinem Kind nicht antun. Das ist viel zu viel, diese Menschen, das Laute", sagte Realitystar Yeliz Koc (32) gegenüber RTL. Auch Schauspieler und ehemaliger Dschungelcamper Stephen Dürr (51) äußerte Bedenken und meinte: "Ich würde nicht sagen, dass ein vierjähriges Kind schon Erfahrungen und tolle Erlebnisse hier sammelt, sondern vielleicht eher gestresst ist." Georgina selbst sieht das anders und betonte, dass ihre Tochter bereits Kameraerfahrung habe und den ein oder anderen Dreh miterlebt habe. Zudem sei die Veranstaltung "ja keine Abendveranstaltung, es ist ja ein ganz normales Tages-Event".

Um die Privatsphäre ihrer Tochter zu schützen, hatte Georgina den Auftritt sorgfältig vorbereitet. "Ich hatte ja vorher 'ne E-Mail rausgeschickt – keiner darf Fotos hier von ihr machen", erklärte sie gegenüber RTL. Sollte sich jemand nicht an diese Ansage halten, "dann rede ich mit dem Anwalt", stellte die Realitydarstellerin klar. Georgina teilt zwar gerne ihr Leben auf Social Media, doch wenn es um ihre Tochter geht, zieht sie eine strikte Grenze. Weder das Gesicht der Vierjährigen noch ihren Namen hat sie jemals öffentlich gezeigt oder bestätigt. Die kleine "Baby G" kam 2021 zur Welt und ist seitdem ein wichtiger Teil von Georginas Leben, den sie jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält.

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Imago Georgina Fleur auf dem roten Teppich zur Kino-Preview von "Kampf der Reality-Allstars", April 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tocher