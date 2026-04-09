Vanessa Brahimi war von Serkans KDRS-Liebesouting überrascht

Serkan Yavuz (33) hat bei "Kampf der RealityAllstars" für eine emotionale Überraschung gesorgt, als er öffentlich über seine Beziehung mit Vanessa Brahimi sprach. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt bereits ein Paar, doch die Beziehung war noch ganz frisch. Im Interview mit Promiflash verrät Vanessa nun, dass der Realitystar sie tatsächlich vor den Dreharbeiten um Erlaubnis gebeten hatte. "Serkan hatte mich vor dem Dreh gefragt, ob es in Ordnung für mich ist, wenn er über mich spricht, es offen kommuniziert und zu uns steht", erzählt die Influencerin. Sie selbst hätte es bevorzugt, die Beziehung noch privat zu halten, da sie befürchtete, dass sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreiten würde, sobald der ganze Cast Bescheid wüsste.

Trotz ihrer eigenen Bedenken wollte Vanessa ihrem damaligen Partner keine falschen Signale senden und gab ihm grünes Licht. "Natürlich als Partnerin möchte man auch dem Partner keine falschen Signale senden. Deswegen habe ich gesagt, mach, wie du dich fühlst, wenn du es fühlst, sprich, sei transparent", erklärt sie ihre Entscheidung. Was sie jedoch nicht erwartet hatte, war die emotionale Tiefe, mit der Serkan über ihre gemeinsame Liebe sprach. "Aber letztendlich hätte ich niemals damit gerechnet, dass er so tief in die Sache reingeht und solche Worte findet und sein Herz so öffnet", gibt die Realitydarstellerin offen zu.

Mittlerweile haben sich die Wege der beiden Reality-TV-Stars jedoch wieder getrennt. Sowohl Serkan als auch Vanessa sind durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten einem breiten Publikum bekannt und zählen zu den gefragten Gesichtern der deutschen Realitystar-Szene. Beide haben sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Leben über Social Media. Ob ein Liebes-Comeback möglich ist, wird wohl die Zeit zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

Anzeige Anzeige

Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

Anzeige