Khloé Kardashians Liebes-Aus motivierte sie beim Abnehmen

In ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" spricht Khloé Kardashian (41) erstmals so offen wie nie zuvor darüber, was ihr Verhältnis zu Essen über Jahre hinweg geprägt hat und wie sie an Gewicht verloren hat. Demnach litt Khloé schon früh unter einem Muster, das ihr buchstäblich den Magen umdrehte: Fressattacken, gefolgt von Scham und dem nächsten Griff in den Kühlschrank. Ein "Teufelskreis", aus dem sie ohne therapeutische Hilfe nicht herausgekommen wäre. Und genau diese Hilfe hat sie sich gesucht. "Ich habe Therapie gemacht", erzählt sie, und das sei nicht nur ein Satz gewesen, sondern ein jahrelanger Prozess.

Den entscheidenden Wendepunkt erlebte Khloé während ihrer Scheidung von Lamar Odom (46), die 2013 eingeleitet und 2016 finalisiert wurde. "Meine Scheidung war wirklich der Auslöser dafür, dass ich auf gesunde Weise besessen davon wurde, zu trainieren", erklärt die Unternehmerin. Während ihrer Ehe habe sie bemerkt, dass sie ihre Gefühle buchstäblich hinuntergegessen habe und ihr das nicht gefallen habe. Ihre ungesunden Essgewohnheiten hätten sich negativ auf andere Bereiche ihres Lebens ausgewirkt, darunter auf ihre Haut und ihr Selbstbewusstsein. Khloé begann langsam mit zweimal wöchentlichem Training, auch wenn sie die ersten sechs Monate als "Qual" beschreibt. Später engagierte sie einen Trainer und wurde deutlich konsequenter. "Die ersten sechs Monate bis zu einem Jahr sind einfach unangenehm, weil man sich noch unsicher fühlt, man schuftet im Fitnessstudio, man sieht keine großen Veränderungen auf der Waage, aber man muss weitermachen", so die Mutter von zwei Kindern.

Die Beziehung zwischen Khloé und Lamar war turbulent und von großen Herausforderungen geprägt. Der ehemalige Basketballstar spielte sieben Saisons lang für die Los Angeles Lakers und erlitt 2015 nach einer beinahe tödlichen Überdosis in einem legalen Bordell in Nevada zwölf Schlaganfälle und sechs Herzinfarkte. Die Therapie habe ihr geholfen, einen Schlussstrich zu ziehen: "Einfach über seine Probleme zu reden, man bekommt wirklich einen Abschluss mit Dingen und man fängt an, Stärke zu bekommen, von der man vergessen hatte, dass man sie hatte". Für die Realitydarstellerin sei es zudem nicht nur um die körperliche Veränderung gegangen, sondern vor allem um die mentale Stärke, die sie auch durch das Training gewonnen habe. "Ich liebte es, wie ich mich dabei fühlte. Es war das Gefühl, etwas erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen hatte", schwärmt sie überglücklich.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Februar 2026

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, November 2025