Vanessa Brahimi verrät: Es knisterte schon beim Promi-Büßen

Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) sind mittlerweile wieder getrennt, doch die Realitystars waren für einige Monate ein Paar. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Influencerin nun, wie alles begann – und dass die Funken zwischen ihr und Serkan bereits bei ihrem ersten Aufeinandertreffen gesprüht haben. "Schon bei Das große Promi-Büßen, als Serkan und ich uns kennengelernt haben, war schon eine Spannung da. Man hat irgendwie gemerkt, es knistert", erklärt Vanessa. Doch zu diesem Zeitpunkt habe sie sich bewusst zurückgehalten, denn Serkan kämpfte damals noch um seine Noch-Ehefrau Samira Yavuz (32). "Ich habe da einfach Respekt davor, wenn da noch eine Frau präsent im Leben des Mannes ist, dann würde ich da niemals auf Attacke gehen", betont sie. Trotzdem habe ihr Serkan schon damals sehr gefallen, wie sie zugibt.

Nach den Dreharbeiten sei zwischen den beiden zunächst Funkstille eingekehrt. Serkan konzentrierte sich weiterhin darauf, seine Ehe mit Samira zu retten. Erst als das endgültige Liebesaus zwischen den beiden offiziell verkündet wurde, änderte sich die Situation. "Als das Ganze dann vorbei war, da war ja dieses große Wisenthema, wo dann offiziell bekanntgegeben wurde, zwischen Samira und Serkan ist es vorbei. Danach hat er mich kontaktiert", erzählt Vanessa im Interview. Serkan sei auf sie zugekommen und habe sie angeschrieben – und dann sei alles sehr schnell gegangen.

Mittlerweile ist die Beziehung der beiden Realitystars allerdings schon wieder Geschichte. Nach ihrem überraschenden Kennenlernen vor laufenden Kameras entwickelte sich zwar eine echte Romanze, doch ein dauerhaftes Happy End blieb aus. Trotzdem zeigt ihre gemeinsame Zeit, wie stark TV-Begegnungen das Privatleben der Beteiligten beeinflussen können – inklusive großer Gefühle, wichtiger Entscheidungen und emotionaler Konsequenzen. Für die Influencerin geht es nun dennoch nach vorne: Sie nimmt ihre Fans weiterhin täglich auf Social Media mit durch ihren Alltag – nur eben ohne Serkan an ihrer Seite.

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Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin