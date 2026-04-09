Robert F. Kennedy Jr.s Ex-Frau Mary wirft ihm Mobbing vor

Robert F. Kennedy Jr. (72) gerät erneut wegen drastischer Vorwürfe in die Schlagzeilen: Seine Ex-Frau Mary Richardson Kennedy soll ihn während der Scheidung des Mobbings beschuldigt und große Angst vor ihm gehabt haben. Das behauptet die Investigativreporterin Isabel Vincent in ihrer neuen Biografie "RFK, Jr.: The Fall and Rise", aus der nun Auszüge veröffentlicht wurden. Darin berichten enge Freunde von Mary, Robert habe sich ihr gegenüber grausam verhalten und sie gezielt verunsichert. Die Enthüllungen beziehen sich auf die Phase der Trennung ab 2010 und auf das private Umfeld des Paares, das 1994 geheiratet hatte und vier gemeinsame Kinder bekam.

Die Autorin beschreibt, Mary habe die Scheidung nie gewollt und vor allem gefürchtet, die gemeinsamen Kinder zu verlieren. Laut Buch soll sich Mary nach mehreren Festnahmen Hilfe in AA-Meetings gesucht und gleichzeitig Roberts Tagebücher studiert haben, um sich zu vergewissern, dass sie jahrelang mit einem notorischen Fremdgänger verheiratet gewesen sei. Ein anonymer Insider behauptet in dem Werk: "Er hat sie definitiv gegaslightet und ihr eingeredet, dass sie verrückt sei und ihre Anschuldigungen gegen andere Frauen nur Fantasien wären." Ein weiterer Vertrauter, der nach eigenen Angaben im letzten Jahr vor ihrem Tod täglich mit Mary sprach, wird mit den Worten zitiert, Robert sei besonders verletzend mit Kommentaren zu ihrem Aussehen gewesen und habe ihr gesagt, sie habe "ihre Schönheit vergeudet". Mary habe dennoch unbedingt an der Ehe festhalten wollen, heißt es weiter.

Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des 1968 ermordeten US-Senators Robert F. Kennedy (†42) und Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy (†46). Mary und Robert hatten sich in den 90er-Jahren kennengelernt und galten lange als Teil des schillernden Kennedy-Clans, der in den USA bis heute viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. 2012 wurde Mary auf dem Grundstück des früheren Ehepaares tot aufgefunden, ihr Tod wurde als Suizid durch Erhängen eingestuft. Inzwischen ist Robert mit Schauspielerin Cheryl Hines (60) verheiratet. Auch diese Ehe wurde bereits durch Affärengerüchte überschattet. Die Autorin Isabel Vincent ist bekannt für ihre investigativen Recherchen und hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht, die sich mit kontroversen Persönlichkeiten und Themen befassen. Ihr aktuelles Werk zeichnet ein düsteres Bild eines eskalierenden Rosenkriegs und lässt tief in die familiäre Dynamik des Kennedy-Clans blicken.

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Getty Images Robert F. Kennedy Jr., Politiker

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Getty Images Robert F. Kennedy Jr. im Februar 2019

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Getty Images Robert F. Kennedy, Jr. im Dezember 2018

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