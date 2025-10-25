Meghan McCain wurde aus Restaurant geworfen wegen Politik

Meghan McCain (41), die Tochter des verstorbenen Senators John McCain (†81), sorgte kürzlich in ihrer Show "Citizen McCain" für Schlagzeilen, als sie von einer schockierenden Erfahrung in Los Angeles berichtete. Sie gab an, aus einem Restaurant geworfen worden zu sein, und nannte als Grund ihre konservative politische Ausrichtung. "Es ist brutal", erklärte die 40-Jährige im Gespräch mit Cheryl Hines (60), Schauspielerin und Ehefrau von Robert F. Kennedy Jr. (71) Meghan fügte hinzu, dass sie in Begleitung einer weiteren konservativen Persönlichkeit war, als sich der Vorfall ereignete. Cheryl, sichtlich überrascht über die Erzählung, reagierte mit: "Oh mein Gott, das ist so verrückt!"

Das Gespräch mit Cheryl drehte sich auch um die Herausforderungen, denen Kennedys politisches Engagement begegnet. Cheryl beschrieb, wie ihr Mann regelmäßig sowohl Kritik als auch heimliche Unterstützung erfährt. Meghan, die sich über Doppelmoral und mangelnde Offenheit einiger ihrer Bekannten beschwerte, erzählte, dass ein Musiker sie kürzlich sogar gebeten habe, seine Arbeit nicht öffentlich zu teilen. "Ich finde, das ist kindisch. Wir sollten uns alle zusammenraufen, unabhängig von unseren politischen Meinungen", beklagte sie. Cheryl stimmte zu, dass es seltsam sei, wie sehr Politik in ihre soziale und berufliche Umgebung eindringt.

Cheryl Hines selbst stand kürzlich bei einem Auftritt in der Talkshow "The View" im Mittelpunkt kritischer Fragen rund um ihren Ehemann und dessen Qualifikationen als Leiter des Gesundheitsministeriums. Whoopi Goldberg (69) und Sunny Hostin thematisierten offen Zweifel an seiner Eignung für das Amt, da er weder Arzt noch Fachmann sei. Trotz der anhaltenden Debatten um ihren Mann betonte Cheryl, dass sie weiterhin hinter ihm stehe, auch wenn sie regelmäßig mit Unverständnis aus Hollywoods liberalen Kreisen konfrontiert sei.

Getty Images Meghan McCain im März 2015

Getty Images Robert F. Kennedy Jr. und seine Frau Cheryl Hines, Oktober 2024

Getty Images Whoopi Goldberg auf der Pariser Fashion Week im Januar 2025