Kate Merlan packt bei KDRS-Allstars über Jimi-Blue-Flirt aus

In der aktuellen Staffel von "Kampf der RealityAllstars" gibt es Zoff zwischen Kate Merlan (39) und Yeliz Koc (32). Bereits in der ersten Folge der siebten Staffel der Sendung nominiert Yeliz ihre Mitstreiterin Kate mit einer eindeutigen Begründung: Die 32-Jährige wirft ihr vor, sich in der Show Villa der Versuchung an Jimi Blue Ochsenknecht (34) rangeschmissen zu haben. In der zweiten Folge sucht Kate daraufhin das direkte Gespräch mit Yeliz, um die Sache aus ihrer Sicht darzustellen. Yeliz und Jimi sind die Eltern einer gemeinsamen Tochter. "Er ist nicht irgendein Ex. Er ist der Vater meiner Tochter", macht die Influencerin in dem Gespräch deutlich, warum ihr die Sache so nahegegangen ist.

Kate stellt die Affäre dabei ganz anders dar, als Yeliz es offenbar von Jimi gehört hatte. "Ich weiß nicht, ob er dir die Wahrheit erzählt hat", erklärt Kate und legt nach: "Es kam alles von ihm." Der Schauspieler soll sie sogar mit einem Pärchen-Hotelzimmer überrascht haben. Kate räumt zwar ein, ein schlechtes Gewissen gegenüber Yeliz gehabt zu haben, sich aber dennoch auf das Ganze eingelassen zu haben – weil Jimi ihr versichert habe, keinen Kontakt mehr zur Mutter seiner Tochter zu haben. "Es war halt so dieser Urlaubs-Vibe und dann hab ich mich eingelassen auf das Ganze. War halt irgendwie doch dann doof. Wenn es dich enttäuscht hat, tut es mir wirklich leid", beteuert Kate. Mit einer abschließenden Umarmung scheinen die beiden Realitystars den Streit beigelegt zu haben.

Schon Monate vor dem aktuellen TV-Zoff war das Verhältnis zwischen Kate und Jimi angespannt. So teilte die TV-Bekanntheit im Podcast "Blitzlichtgewitter" heftig gegen den Schauspieler aus. "Ich fand's halt einfach fake, wenn jemand draußen so komplett das Geld zum Fenster rausschmeißt, und ich hab ihn ja auch außerhalb der Sala erlebt. Dann finde ich es halt immer krass, da drinnen einen auf Sparfuchs zu machen", stellte Kate damals klar. Ihrer Meinung nach hätte Jimi seinem extravaganten Lebensstil auch in der Show treu bleiben sollen. "Er hätte sich einfach zehn Champagnerflaschen holen sollen, so wie er es draußen auch immer macht", lautete ihr Vorwurf.

"Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEl und vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Yeliz Koc und Kate Merlan, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL II Kate Merlan, "Kampf der RealityAllstars", 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn wegen schweren Betrugs am Landesgericht Innsbruck, August 2025