Serkan-Drama: Vanessa Brahimi wehrt sich gegen Online-Hass

Vanessa Brahimi lässt kein gutes Haar an ihrem Ex Serkan Yavuz (33). Erst vor wenigen Tagen wurde aufgrund einer Szene in "Kampf der RealityAllstars" bekannt, dass die beiden Realitystars ein Paar waren. Mittlerweile sind sie wieder getrennt und offenbar gingen sie nicht im Guten auseinander. Im Netz muss Vanessa sich gerade mit viel Kritik auseinandersetzen. Viele User verstehen nicht, warum sie sich überhaupt auf Serkan eingelassen hat. Das setzt ihr ordentlich zu, wie sie nun bei Instagram offenbart. "Ich habe mein Profil jetzt auf privat gestellt, einfach weil ich es unglaublich finde, wie gestört die Menschheit da draußen ist. So viele Frauen gehen jetzt auf mich als Frau los und schicken mir Hate-Nachrichten, bombardieren mich mit Beleidigungen, Drohungen und so weiter", erzählt Vanessa in einer Story.

Dabei ist noch gar nicht bekannt, was zwischen den beiden vorgefallen ist, weshalb es für Vanessa offenbar unverständlich ist, warum sich manche schon eine Meinung bilden. "Denkt ihr ernsthaft, dass es hier um Fame oder Reichweite ging? [...] Ich möchte ihm weder schaden noch irgendwas für Fame tun. Aber ich muss mir auch nicht meine Gefühle absprechen lassen, mich mundtot machen lassen", stellte die ehemalige Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin klar. Die Beziehung mit Serkan sei zwar kurz, aber ernst gewesen. Vanessa selbst sei sehr verletzt worden: "Ich kann nur sagen, dass ich für meinen Teil es ernst mit ihm gemeint habe und ihm eine aufrichtige und faire Chance gegeben habe, weil mich seine Vergangenheit nicht betrifft." Ihren Kritikern wolle sie sagen, dass sie bisher nur einen Bruchteil dessen wissen, was hinter den Kulissen vorgefallen ist.

Serkan sagte bisher eher wenig zu der kurzen Romanze mit Vanessa. Bei "Kampf der RealityAllstars" erzählte er Kader Loth (53) von seiner neuen Liebe und schwärmte von ihr als seine "Seelenverwandte". Das hielt aber offenbar nur kurz an. Im Netz stellte der Influencer mittlerweile klar: Die Sache ist schon wieder beendet. Über Vanessa verlor er kein schlechtes Wort und auch Details gab er noch nicht preis. Bei der Premiere der Show glänzte Serkan dann aber doch mit Abwesenheit – sein Ex war vor Ort. In einer Story konnte sie sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Dreimal dürft ihr raten, wer natürlich nicht aufgetaucht ist auf seiner eigenen Premiere, woran das wohl liegt?"

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Panama Pictures / ActionPress Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin