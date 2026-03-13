Chelsea Handler kaufte verfluchtes Haus von RFK Jr.

Chelsea Handler (51) hat vor fünf Jahren ein Anwesen in Los Angeles gekauft – allerdings wusste sie nicht, von wem sie das Haus erwarb. "Ich habe das Haus von RFK Jr. in Los Angeles vor fünf Jahren gekauft. Ich wusste nicht, dass ich es von ihm kaufte. Es war anonym", erzählte die Comedian jetzt in ihrem Podcast "Dear Chelsea". Die Schauspielerin Cheryl Hines (60) und ihr Ehemann Robert F. Kennedy Jr. (72) verkauften die Immobilie über einen Trust, weshalb die Transaktion privat ablief. Was Chelsea aber erst nach dem Kauf herausfand: Sie konnte in das Haus nicht einziehen. "Als sie das Haus öffneten, hieß es: 'Dieses Haus ist extrem verseucht. Sie können hier mindestens zwei Jahre nicht wohnen.' Ich übertreibe nicht", erklärte die 51-Jährige in ihrem Podcast.

Die Probleme mit der Immobilie scheinen aber nicht zu enden. "Ich habe immer noch nicht in diesem Haus gelebt. So kaputt war dieses Haus", scherzte Chelsea. Die Moderatorin enthüllte zudem, dass die Villa nicht einmal über ein ordentliches Fundament verfügte. Selbst nach zahlreichen Renovierungen tauchten immer neue Mängel auf. Bei einer Inspektion entdeckten Fachleute einen illegalen Lagerraum auf dem Grundstück, den sie nun entfernen muss. "Ich muss jetzt den illegalen Mist von Robert F. Kennedy Jr. von meinem Grundstück entfernen", erklärte sie. Drei verschiedene Personen hätten ihr, laut Chelsea, sogar gesagt, dass das Haus verflucht sei.

Cheryl und Robert sind seit 2014 verheiratet. Im Jahr 2024 geriet ihre Beziehung in die Schlagzeilen, nachdem Robert beschuldigt wurde, eine "unangemessene persönliche Beziehung" zur Journalistin Olivia Nuzzi gehabt zu haben. Er bestritt jedoch, jemals eine physische Beziehung mit ihr gehabt zu haben. Gegenüber dem Wall Street Journal sprach Cheryl im August 2025 über den Skandal und betonte: "Bobby und ich reden über alles, so kommen wir durch alles durch. Wir sind wirklich gute Freunde und vertrauen einander." Chelsea verriet im Podcast zudem, dass Cheryl ihr auch Hilfe bei den Hausproblemen anbot. Dabei hinterließ sie eine freundliche Geste: einen Zettel mit den Worten: "Lass uns wissen, wenn wir etwas für dich tun können, Chelsea." Chelseas Reaktion darauf: "Wie wäre es mit einem verdammten Fundament? Das könntest du für mich tun."

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsea Handler, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cheryl Hines und Robert F. Kennedy Jr. im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsea Handler bei der Baumbeleuchtungs-Zeremonie des The Cosmopolitan in Las Vegas