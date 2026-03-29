Diesen Namen trägt der Sohn von Karina Wagner und Steffen

Karina Wagner (30) und Steffen Vogeno haben ihrem Babyglück auf Instagram einen offiziellen Post gewidmet und dabei den Namen ihres Sohnes verraten. Nachdem das Reality-TV-Paar am Mittwoch die Ankunft seines ersten gemeinsamen Kindes verkündete, ist der kleine Erdenbürger nun zu Hause angekommen. Auf einem Bild, das die beiden Realitystars teilten, sind die winzigen Füße ihres Sohnes in kleinen grauen Hausschuhen zu sehen, neben ihm liegt ein Osterhasen-Kuscheltier. "Kleine Füße, große Liebe. Unser kleiner Romeo", schrieben die frischgebackenen Eltern in der Bildunterschrift und machten damit den Namen ihres Sprösslings öffentlich.

Zahlreiche Freunde und Kollegen aus der Reality-TV-Welt gratulierten dem Paar unter dem Beitrag zur Geburt ihres Sohnes. "Herzlichen Glückwunsch", kommentierte Ariel (22) und fügte drei blaue Herzen hinzu. Darya Strelnikova (33) fand das Ganze "cute", während auch Sharon Battiste (34) und Pia Tillmann (40) ihre Glückwünsche übermittelten. Die Kommentarspalte füllte sich schnell mit liebevollen Nachrichten und Gratulationen für die kleine Familie.

Bereits in den Tagen vor der Geburt hatte Steffen seine Community ganz nah am aufregenden Ereignis teilhaben lassen. Während Karina unter Wehen lag, teilte der frischgebackene Papa in seiner Instagram-Story: "Der kleine Mann ist da, Mama geht es auch gut. Beide ruhen sich jetzt aus und lernen sich kennen." Zur emotionalen Botschaft zeigte der Realitystar auch ein erstes Foto aus dem Krankenhaus, auf dem die winzige Hand des kleinen Romeo zu sehen war. Besonders rührend: "Ich bin so stolz auf meine tapfere Frau", schrieb Steffen und drückte damit seine Bewunderung für Karina aus.

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogenos Sohn Romeo, März 2026

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

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