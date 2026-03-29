Karina Wagner, Steffen Vogeno und Baby sind endlich zu Hause

Karina Wagner (30) und Steffen Vogeno sind mit ihrem neugeborenen Sohn endlich zu Hause angekommen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war der kleine Mann zur Welt gekommen, doch Mutter und Baby mussten zunächst noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Während dieser Zeit ließ es sich Steffen nicht nehmen, bei Besuchszeiten stets an der Seite seiner kleinen Familie zu sein. Nun konnte die frischgebackene Familie das Krankenhaus verlassen und gemeinsam in die eigenen vier Wände zurückkehren. Steffen teilte die schöne Neuigkeit mit seinen Followern auf Instagram und zeigte ihnen stolz, wie liebevoll das Zuhause für die Ankunft der kleinen Familie geschmückt worden war.

In seiner Instagram-Story präsentierte der Realitystar ein Foto vom festlich dekorierten Zuhause. Am Fenster prangte eine "Willkommen Zuhause"-Girlande, während der Tisch mit einem Herzluftballon, einem Teddybären, Blumen und weiteren Geschenken dekoriert war. "Wir sind angekommen", kommentierte Steffen das Bild und fügte ein Baby- sowie ein Milchflaschen-Emoji hinzu. Die Freude über die Rückkehr nach Hause war den beiden Eltern deutlich anzumerken. Am Abend machte es sich die kleine Familie dann zu dritt gemütlich auf der Couch und genoss die ersten gemeinsamen Stunden in den eigenen vier Wänden.

Während des Krankenhausaufenthalts hatte Steffen seine Follower bereits mit emotionalen Einblicken auf dem Laufenden gehalten. Direkt nach der Geburt verkündete der Realitystar in seiner Instagram-Story stolz: "Der kleine Mann ist da, Mama geht es auch gut. Beide ruhen sich jetzt aus und lernen sich kennen." Dazu postete der frischgebackene Vater ein süßes Foto aus dem Krankenhaus, auf dem die winzige Hand seines Sohnes zu sehen war. Besonders rührend: "Ich bin so stolz auf meine tapfere Frau", schrieb Steffen und fand damit liebevolle Worte für Karina.

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

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Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Juli 2025