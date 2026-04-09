Party mit Ziege: Polizei sprengt Feier von DDG und Blueface

Die Rapper DDG (28) und Blueface (29) haben in Los Angeles eine Hausparty gefeiert, an die sich einige Gäste wohl noch geraume Zeit zurückerinnern dürften. Rund zweihundert Menschen in Feierlaune versammelten sich auf ihre Einladung hin laut TMZ in einem Anwesen in Tarzana, einem Stadtteil von Los Angeles. Das Besondere an der Party: Mitten im Getümmel war auch eine echte Ziege, die von einem der Gäste mitgebracht worden war. Doch was mit den idealen Voraussetzungen für eine unvergessliche Partynacht startete, fand ein jähes Ende: Die örtliche Polizei erhielt bereits vor Mitternacht Meldungen von der massiven Versammlung und rückte schließlich mit mehreren Einheiten an.

Berichten zufolge brachen auf der Party der beiden US-Rapper gleich mehrere Schlägereien parallel aus, während Hinweise auf mögliche Bandenaktivitäten die Polizei in besondere Alarmbereitschaft versetzten. Vor dem Gebäudeeingang drängten sich zudem zahlreiche Menschen, die teilweise gewaltsam versuchten, sich Zutritt zu der Feier zu verschaffen. Als die Polizei schließlich mit mehreren Einheiten eintraf, löste sich die gesamte Menge schlagartig auf und flüchtete in alle Richtungen – darunter auch der Mann mit der Ziege, so die Schilderung eines Augenzeugen.

DDG, der mit bürgerlichem Namen Darryl Granberry heißt, ist nicht nur als Rapper bekannt, sondern hat sich auch als Social-Media-Star einen Namen gemacht. Der gebürtige Michigander feiert im Oktober seinen 29. Geburtstag und ist in den sozialen Medien mit Millionen von Followern vertreten. Zuletzt geriet er durch einen öffentlichen Schlagabtausch mit Ex-Partnerin Halle Bailey (26) in die Schlagzeilen. Sein Kollege Blueface, der nur wenige Monate älter ist als DDG, gilt ebenfalls als gefeierter Rapper. Beide Künstler sind für ihre ausgelassenen Partys und ihr Leben im Rampenlicht bekannt, das sie immer wieder gern mit ihren Fans auf Social Media teilen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: DDG und Blueface

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Getty Images Blueface, Juni 2022

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Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023

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