Schauspieler Mario Adorf ist mit 95 Jahren verstorben

Mario Adorf (95) ist tot. Die deutsche Schauspiellegende verstarb am 8. April im Alter von 95 Jahren nach kurzer Krankheit in seiner Pariser Wohnung. Wie sein langjähriges Management Michael Stark sowie die Filmagentur Reinholz gegenüber dem Boulevardmagazin Bild mitteilten, schlief der Schauspieler am Mittwochvormittag friedlich ein. Mit seinem Tod endet die Karriere eines außergewöhnlichen Künstlers, der in mehr als 200 Film- und Fernsehrollen das deutsche Kino geprägt und die Herzen von drei Kinogenerationen erreicht hat. Mario hinterlässt seine französische Ehefrau Monique, seine Tochter Stella aus erster Ehe sowie seinen Enkel Julius.

Kurz vor seinem Tod ließ Mario seinem langjährigen Manager Michael Stark, der ihn noch vor Kurzem besuchte, eine besondere Botschaft zukommen. Er bedankte sich bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue, wie das Management mitteilte. Der Schauspieler habe es zeitlebens als Privileg empfunden, so viele unterschiedliche Charaktere verkörpern zu dürfen, die von seinen Fans liebevoll aufgenommen wurden. Seine besondere Kunst war es, Schurken, Mafiosi und hinterhältige Patriarchen so menschlich darzustellen, dass das Publikum sich oft auf die Seite des "Bösen" schlug. Mit seiner Schauspielkunst brachte er die Welt zum Erschaudern, Nachdenken, zum Lachen und Weinen.

Bereits vor rund eineinhalb Jahren hatte sich angedeutet, dass es gesundheitlich nicht mehr so gut um Mario stand. Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises im Oktober 2024 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis geehrt, konnte die Auszeichnung jedoch nicht persönlich entgegennehmen. Iris Berben (75), die damals die Laudatio hielt, erklärte, dass Mario "nicht fit genug" für die anstrengende Reise gewesen sei. Trotz seiner großen Erfolge und seiner jahrzehntelangen Karriere verlor der Schauspieler nie seine Bodenhaftung und blieb ein großer und einzigartiger Mensch, wie sein Management betont.

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Action Press / Dave Bedrosian / Future Image Mario Adorf, Schauspieler

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Getty Images Mario Adorf während der Bambi-Verleihung 2016

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Arndt, Holger / ActionPress Mario Adorf, Will Quadflieg, Heinz Schubert, Dieter Wedel und Hans Korte (v.l.n.r.)