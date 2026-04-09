Vor Tod: Schauspieler Mario Adorf war mit sich "im Reinen"

Schauspiellegende Mario Adorf (†95) hat in einem Interview kurz vor seinem letzten Geburtstag ungewöhnlich offen über das Altwerden und den Tod gesprochen – und dabei sehr persönliche Worte gefunden. Der Star aus Filmen wie "Lola", "Momo" und "Die Blechtrommel" blickte auf sein bewegtes Leben zurück und erzählte, er habe nicht damit gerechnet, so alt zu werden. Gegenüber der Hörzu sagte Mario, er sei mit sich im Reinen und habe nicht das Gefühl, dass es noch viel aufzuarbeiten gebe. Besonders nachdenklich wurde es, als die Frage nach der Angst vor dem Sterben aufkam. "Es gab einen Punkt, an dem ich dachte: 'Das langt jetzt.' Da hätte ich eigentlich gerne losgelassen", erklärte er der Hörzu. Der Künstler lebt mit seiner Frau Monique Faye in Saint-Tropez an der französischen Mittelmeerküste und hatte sich zuletzt weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Im Gespräch machte Mario auch deutlich, dass er keine Rückkehr vor die Kamera anstrebt. "Ich bin ohne jeden Ehrgeiz in dieser Richtung – und ohne jede Hoffnung", sagte er der Zeitschrift. Er sei sich zudem nicht sicher, "ob ich es physisch überhaupt noch schaffe", erklärte er weiter. Schon im vergangenen Herbst hatte Mario krankheitsbedingt nicht am Deutschen Fernsehpreis teilnehmen können. Auf die Frage, ob er weiterhin keine Angst vor dem Sterben habe, antwortete er mit Blick auf jüngste Erlebnisse: "Die Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe, war schon sehr negativ", sagte er. Zugleich beschrieb er seine innere Ruhe: Er habe "nicht damit gerechnet, so alt zu werden" und fühle sich mit sich "im Reinen". Trotz einer Karriere mit über 200 Rollen sah sich Mario nie als Weltstar. "Weltstars kommen einzig und allein aus Hollywood", sagte er einmal der Stuttgarter Zeitung.

Privat fand Mario sein Zuhause seit vielen Jahren mit Monique in Saint-Tropez, wo das Paar abseits großer Premieren seinen Alltag genoss. Aus erster Ehe stammt Tochter Stella, außerdem war Mario Großvater von Julius. Nach einer kurzen Krankheit verstarb der Schauspieler am 8. April in Paris im Alter von 95 Jahren. In Erinnerungen an den Menschen jenseits der Leinwand spielen für seine Familie gemeinsame Zeit, Nähe und der Rückzug an die Küste eine wichtige Rolle – so lebte Mario zuletzt, weit weg vom Rampenlicht und ganz bei den Seinen.

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Getty Images Mario Adorf, Schauspieler

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Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Faye

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Action Press / Dave Bedrosian / Future Image Mario Adorf, Schauspieler