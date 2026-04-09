Rocklegende Mick Fleetwood (78) hat heimlich geheiratet

Mick Fleetwood (78) hat im Geheimen zum fünften Mal geheiratet. Der Schlagzeuger von Fleetwood Mac gab seinen Fans jetzt einen Einblick in seine sonnigen Flitterwochen im Südpazifik, indem er auf Instagram intime Fotos von sich und seiner frisch angetrauten Ehefrau postete. Auf den romantischen Aufnahmen ist zu sehen, wie sich das Paar am Meer küsst – Mick trägt dabei einen auffälligen rosa Hut und ein schwarz geblümtes Hemd, während seine Braut in einem eleganten weißen Kleid mit Federdetails posiert. An seinem Ringfinger prangt ein neuer goldener Ehering. "Der Südpazifik entfaltet seine Magie! Flitterwochen mit meiner Liebe Elizabeth... Wir schaffen Momente, an die man sich erinnern wird! Sonne, Gesundheit und Glück!", schrieb der Musiker zu den Schnappschüssen.

In einem verspielten Versuch, die Fans im Ungewissen zu lassen, zeigte Mick das Gesicht seiner Braut nicht auf den Fotos. Doch es handelt sich dabei um Elizabeth Jordan, seine Partnerin der vergangenen sechs Jahre. Die 56-jährige gebürtige Kalifornierin und der Musiker traten erstmals im Februar 2023 bei den Grammy Awards in Los Angeles gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Laut einem befreundeten Musiker von Mick hatten sich die beiden bereits im vergangenen Jahr verlobt, berichtet die Daily Mail. Elizabeth, die zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hat, lebt auf Hawaii und leitet dort ein Immobilienunternehmen mit Objekten auf Maui sowie in Kalifornien und New York. Zudem ist sie als Geschäftsführerin seiner Stiftung tätig, die 2023 zur Förderung von Musikunterricht an hawaiianischen Schulen gegründet wurde.

Micks Liebesleben ist fast ebenso legendär wie seine Karriere. Seine erste Ehe schloss er 1970 mit dem Model Jenny Boyd, der jüngeren Schwester von Pattie Boyd. Die Beziehung verlief so turbulent, dass die beiden zweimal heirateten – nach der Scheidung 1976 gaben sie sich 1977 während einer Irland-Tournee erneut das Jawort, trennten sich aber 1978 endgültig. Danach hatte der Musiker eine kurze Affäre mit seiner Bandkollegin Stevie Nicks (77), die später zugab, dass dies "wirklich nicht gut für irgendjemanden" gewesen sei. 1988 heiratete Mick dann ausgerechnet Stevies beste Freundin Sara Recor, doch auch diese Ehe endete nach vier Jahren. Seine längste Ehe führte er mit Lynn Frankel, mit der er von 1995 bis 2015 verheiratet war und zwei Töchter hat. Nun scheint der Rockstar mit Elizabeth endlich sein spätes Glück gefunden zu haben.

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Getty Images Mick Fleetwood bei den Grammy Awards im Februar 2023

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Instagram / mickfleetwoodofficial Mick Fleetwood und seine Frau Elizabeth, April 2026

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Instagram / mickfleetwoodofficial Mick Fleetwood mit seiner Frau Elizabeth, 2026