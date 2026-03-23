Es wird ernst: Karina Wagners Geburt wird jetzt eingeleitet

Karina Wagner (30) steht kurz vor einem der wichtigsten Momente ihres Lebens: Die Geburt ihres ersten Sohnes wird eingeleitet. In ihrer Instagram-Story verkündete die Realitydarstellerin jetzt, dass es morgen soweit sein wird. "Also ja. Morgen ist es soweit. Wir haben morgen den Termin zur Einleitung", teilte sie ihren Followern mit und erklärte, dass dies das letzte Video sei, das sie noch mit Babybauch posten werde. Die vergangenen Wochen seien für Karina alles andere als einfach gewesen, wie sie weiter berichtete. Sie und ihr Partner waren in letzter Zeit alle zwei Tage zur Kontrolle im Krankenhaus.

Die Entscheidung zur Einleitung der Geburt haben Karina und ihr Partner bewusst getroffen, nachdem die Strapazen der letzten Schwangerschaftswochen sie zunehmend belastet haben. "Ich kann auch einfach nicht mehr", gab die werdende Mutter offen zu. Besonders der Schlaf mache ihr seit Wochen zu schaffen. "Ich schlafe wahrscheinlich schon seit 23 Wochen nicht mehr, weil mein Bauch einfach so groß ist", erklärte sie. Hinzu kämen starke Wassereinlagerungen und Schmerzen, die ihr den Alltag erschweren. Trotz aller körperlichen Beschwerden überwiegt bei Karina die Vorfreude: "Wir wollen ihn jetzt auch einfach kennenlernen. Einfach sehen."

Bevor es für die Influencerin ernst wird, steht aber noch ein weiterer besonderer Termin an. Nach der Ankündigung in ihrer Instagram-Story fuhr Karina zunächst zum Geburtstag ihrer Mutter, um diesen gemeinsam zu feiern. Die 29-Jährige hatte ihre Schwangerschaft in den vergangenen Monaten offen mit ihren Fans geteilt und sie regelmäßig über die Fortschritte und Herausforderungen informiert. Dass sie nun bald ihr Baby in den Armen halten wird, erfüllt die Reality-Darstellerin mit großer Freude, wie sie in ihrer Story deutlich machte: "Ich bin sowas von bereit dafür. Und deswegen freue ich mich einfach auf morgen."

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / valentinakarina Schwangere Karina Wagner, Realitystar

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

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