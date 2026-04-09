Serkan Yavuz fehlt bei Premiere: Ex Vanessa feuert gegen ihn

Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) gingen offenbar alles andere als im Guten auseinander. In Köln fand jetzt die Premiere von "Kampf der RealityAllstars" statt, doch von Serkan fehlte bei der Veranstaltung jede Spur. Die TV-Bekanntheit nahm seine Abwesenheit zum Anlass, um in ihrer Instagram-Story gegen ihren Ex zu sticheln. "Dreimal dürft ihr raten, wer natürlich nicht aufgetaucht ist auf seiner eigenen Premiere, woran das wohl liegt?", schrieb sie. Vanessa machte deutlich, dass sie selbst kein Problem damit habe, bei der Premiere zu erscheinen.

"Also ich kann hier erhobenen Hauptes anwesend sein, just saying", schrieb sie und fügte hinzu: "Finde, das sagt mehr als genug." Warum Serkan tatsächlich nicht bei der Premiere erschien, ist nicht offiziell bestätigt. Fans spekulieren in den sozialen Medien, dass der Realitystar möglicherweise wegen seiner Kinder zu Hause geblieben ist. Seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) fahre in den Urlaub und er hüte die gemeinsamen Kinder, munkeln Follower. Eine Bestätigung für diese Vermutungen gibt es allerdings bisher nicht.

Serkan hatte kürzlich in seiner Instagram-Story für Klarheit gesorgt und seine Trennung von Vanessa öffentlich bestätigt. "Kurz und knapp: War so, ist nicht mehr. Also um hier direkt Missverständnisse und Spekulationen aus dem Weg zu räumen, da es in der Sendung damals noch so war. Das ist heute nicht mehr", erklärte der Podcaster. Die Beziehung habe nur wenige Wochen gehalten, dann sei endgültig Schluss gewesen. "Es war paar Wochen so und ist auch wieder vorbei. Mehr gibt es nicht mehr zu sagen, alles gut und kein Thema mehr", stellte er klar.

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

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Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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