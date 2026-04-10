Zeigt sich Mette-Marit heute mit ihrer Familie öffentlich?

Eine seltene Familienzusammenkunft steht im norwegischen Königshaus bevor: Kronprinzessin Mette-Marit (52) empfängt heute gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) sowie den Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) die norwegischen Athleten der Paralympics in Mailand und Cortina 2026 im Schloss. Laut der offiziellen Website des Königshauses ist die gesamte Kronprinzenfamilie für den Empfang am 10. April um 13 Uhr gelistet – dabei war ursprünglich nur Haakon als Teilnehmer angekündigt gewesen. Mehrere norwegische Medien berichteten übereinstimmend, dass Mette-Marit, Ingrid Alexandra und Sverre Magnus erst kurzfristig, am Nachmittag des 9. April, auf der offiziellen Seite des Königshauses hinzugefügt wurden.

Der Empfang würdigt die Leistungen der rund 15 norwegischen Athleten, die bei den paralympischen Winterspielen vom 6. bis 15. März 2026 in Italien mehrere Medaillen holten und Norwegen damit auch im Parasport in der Weltspitze hielten. Kongehausexpertin Caroline Vagle zeigte sich gegenüber Se og Hør begeistert: "Das war eine große Überraschung – und eine gute! Ich glaube, die Kronprinzenfamilie ist sehr klug darin, die Familie zu versammeln und zu zeigen, dass sie gemeinsam das Land repräsentieren. Das ist in einer Krisenzeit das einzig Richtige", sagte sie. Vagle ergänzte: "Ich freue mich zu sehen, dass sie sich zusammenreißen, wenn es möglich ist!"

Für die Kronprinzenfamilie ist der gemeinsame Auftritt nach längerer Zeit eine Besonderheit. Ingrid Alexandra hat sich in letzter Zeit wegen ihrer Ausbildung viel im Ausland aufgehalten, auch Sverre Magnus verbrachte eine längere Zeit außerhalb Norwegens. Mette-Marit wiederum hat wegen ihrer Lungenfibrose, über die sie erstmals 2018 öffentlich sprach, immer wieder Termine auslassen müssen. Im Dezember 2025 teilte der Hof mit, dass sie auf eine Lungentransplantation vorbereitet werde. Zuletzt hatte sich das Kronprinzenpaar am 24. März beim Empfang der belgischen Königsfamilie gemeinsam gezeigt – und dabei sogar Händchen gehalten. Als vollständige Familie war man zuletzt am Weihnachtsabend 2025 bei einem Gottesdienst vereint.

Dass die Familie gerade jetzt geschlossen auftritt, zeigt, dass sie mehr auf Zusammenhalt als Distanz setzen. Erst vor wenigen Tagen hatten norwegische Medien über ernsthafte Krisengespräche im Palast berichtet, in denen es sogar um eine mögliche Scheidung von Mette-Marit und Haakon gegangen sein soll. Auslöser für den Druck waren Berichte über Mette-Marits frühere Kontakte zu Jeffrey Epstein (†66) und juristische Probleme rund um ihren Sohn Marius Borg Høiby (29), der sich wegen schwerer Vorwürfe verantworten musste. Laut den Medienberichten wurde im Palast intern sogar über eine Trennung im Interesse der Monarchie nachgedacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinz Sverre Magnus Amalie Giæver Macleod und Kronprinz Haakon

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Jubiläum von Gamlehaugen in Bergen

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Birds Room während des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Norwegen

U.S. Department of Justice, DOJ Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto