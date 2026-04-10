Exit-Alarm bei "Let's Dance": Für wen soll die Show enden?

Eine neue Runde Let's Dance heißt auch eine neue Entscheidung. Nach der Osterpause wird es für die Promis wieder ernst. Noch zehn Kandidaten sind im Rennen um den Titel Dancing Star 2026. Und wer soll dieses Mal fliegen? Besonders hoch liegt die Messlatte sicher vor allem für Joel Mattli. Der Athlet räumte in der letzten Show vor den Feiertagen die ersten 30 Punkte der Staffel ab, weshalb die Erwartungen von Jury und Publikum jetzt sicher hoch sind. Auch von Jan Kittmann und Anna-Carina Woitschack (33) wird sicher eine Entwicklung erwartet – die beiden bekamen in der vergangenen Show ebenfalls Lob und müssen jetzt beweisen, dass sie an sich gearbeitet haben. Gleiches gilt sicher auch für Stimmungskanone Ross Antony (51), Sängerin Nadja Benaissa (43) und YouTuberin Bianca Heinicke (33).

Um alles geht es für Gustav Schäfer (37). Der Tokio Hotel-Schlagzeuger kam vor Ostern nur knapp in die nächste Runde. Er gab sich beim Contemporary zwar große Mühe, aber die Jury ging hart mit ihm ins Gericht. Seine Punktzahl lag im unteren Bereich. Ähnlich sah es bei Esther Schweins (55) aus. Die Schauspielerin muss ebenfalls beweisen, dass sie sich verbessert hat. Ihre Tänze waren zwar durchschnittlich, aber in vergangenen Umfragen lag sie bei den Zuschauern eher auf den hinteren Plätzen. Bleiben noch Rapper Milano (27) und Influencer Willi Banner (31), die sich meist im Mittelfeld einreihen.

Zuletzt musste Betty Taube (31) "Let's Dance" überraschend verlassen. Bei ihrer Samba bekamen sie und Tanzpartner Alexandru Ionel (31) mittelmäßige 19 Punkte. Trotzdem war das Model mit seiner quirligen Art eigentlich beliebt – umso fassungsloser waren die Fans über Bettys Exit. Sie selbst zeigte sich nach der Show zwar enttäuscht, aber verständnisvoll. "Hätte mich gefreut, wenn die Reise weitergegangen wäre", meinte sie im anschließenden Interview mit RTL. Sie glaubt, dass der Grund für ihr Ausscheiden der Tanz gewesen sein könnte. Die Samba habe ihr einfach nicht gelegen. Profi Alexandru war hingegen sichtlich getroffen. Betty habe seiner Meinung nach "Gas gegeben und alles herausgeholt".

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der 5. Show von "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Stars von "Let's Dance" in der vierten Liveshow

Anzeige Anzeige

Getty Images Betty Taube lacht bei der Staffel-Premiere von "Let's Dance" in den MMC Studios in Köln

Anzeige