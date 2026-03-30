So fassungslos sind Fans über Betty Taubes "Let's Dance"-Aus

Betty Taube (31) muss das Tanzparkett von Let's Dance verlassen. Nach der vierten Show ist für das Model und ihren Tanzpartner Alexandru Ionel (31) überraschend Schluss bei der beliebten RTL-Tanzshow. Das frühe Aus kurz vor der Osterpause sorgt bei den Zuschauern für großes Entsetzen, denn viele hatten Betty deutlich weiter vorne im Wettbewerb erwartet. Unter einem Instagram-Beitrag des Formats sammeln sich zahlreiche fassungslose Kommentare von Fans, die ihre Enttäuschung über die Entscheidung zum Ausdruck bringen. "Niemals, absolut unverdient. Wow – sie hätte ich ganz weit vorne gesehen. So extrem schade!", schreibt ein User. "Das kann nicht wahr sein, ich habe Betty im Finale gesehen! Das Mittelfeld ist so gefährlich", kommentiert ein anderer.

Die Reaktionen der enttäuschten Fans reißen nicht ab. "Nein! Einfach nein! Das kam unerwartet… So schade…", heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein User zeigt sich völlig perplex: "Hä, was? Kann's nicht glauben." Auch andere Zuschauer können das Ausscheiden nicht nachvollziehen: "Ich bin ehrlich gesagt geschockt?" und "Sprachlos" lauten weitere Reaktionen. "Nein, nein, nein... das will ich nicht akzeptieren", schreibt ein Fan verzweifelt. Ein anderer bringt es auf den Punkt: "Ergibt halt so gar keinen Sinn." Die Stimmung unter Bettys Anhängern ist eindeutig: Sie halten das Aus für völlig ungerechtfertigt.

Nicht nur die Fans sind entsetzt über Bettys Ausscheiden – auch ihre Mitstreiter und die anderen Profitänzer zeigen sich fassungslos. Joel Mattli schreibt: "Das ist alles so surreal… bleib bitte bei uns, Pigeon!" Patricija Ionel (31) betont: "Es kann doch nicht wahr sein…" Nadja Benaissa (43) kommentiert: "So unerwartet. Du bist einfach fantastisch, Betty, und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen." Evgeny Vinokurov (35) erklärt: "Ich bin unfassbar traurig." Selbst Ex-Teilnehmer Taliso Engel (23) ist entsetzt: "Kann's noch nicht ganz glauben, was hier grad passiert ist." Dass ausgerechnet Betty die Show in der vierten Runde verlassen muss, hatte offenbar niemand erwartet – eine Promiflash-Umfrage vor der Sendung hatte ergeben, dass die Leser am ehesten Esther Schweins (55) aus der Show ausscheiden sehen wollten.

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