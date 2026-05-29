Anna-Maria Ferchichi verzichtet radikal aufs Abendessen

Anna-Maria Ferchichi (44) hat ihre Follower auf Instagram in ihren Alltag mitgenommen – und dabei ganz nebenbei einen Einblick in ihre Ernährungsgewohnheiten gegeben. Die 44-Jährige filmte sich beim Naschen zusammen mit ihrem Ehemann Bushido (47) und sprach dabei offen über ihre strikte Ernährungsroutine. Demnach setzt die achtfache Mutter seit Längerem auf Intervallfasten und hat dabei eine klare Regel für sich entwickelt: "Ihr wisst, ich mache Intervallfasten. Ich esse bis Mittag und danach gar nicht mehr. Kein Abendessen. Also ich spare mir das Abendessen auf", erklärte sie ihren Fans.

In der nächsten Sequenz nimmt die Influencerin ihre Community dann mit in den Familienalltag nach dem Essen. Während die Kamera durch die Küche schwenkt, räumt Anna-Maria Teller und Gläser weg und kommentiert, dass die Haushälterin gerade andere Aufgaben im Haus übernimmt. Deshalb packen diesmal die Kinder mit an, räumen mit auf und helfen, die Küche wieder auf Vordermann zu bringen. Auch Bushido ist im Hintergrund zu sehen und wird von seiner Frau als weiterer Helfer im Haushalt erwähnt. So entsteht in den kurzen Clips ein Eindruck davon, wie organisiert der Alltag der Großfamilie abläuft: klare Aufgabenverteilung, viel Trubel – und mittendrin eine Mama, die trotz vollem Haus an ihrem strikten Intervallfasten festhält, so Bunte.

Das Paar lebt mit seiner achtköpfigen Kinderschar in München. Dass Familie Ferchichi ein luxuriöses Leben führt, machte Anna-Maria zuletzt gegenüber Bild kein Geheimnis. "Ich habe einen sehr reichen Mann geheiratet, das ist kein Geheimnis", sagte sie. Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, hat nach eigenen Angaben über Jahrzehnte ein Millionenvermögen aufgebaut – durch Investitionen in Immobilien, Firmen und Beteiligungen.

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin