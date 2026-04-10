Fans sicher: Für diesen "Let's Dance"-Star endet die Reise

Heute Abend läuft bei RTL erneut eine Live-Show von Let's Dance – und die Fans haben bereits eine klare Meinung dazu, wer die Tanzfläche verlassen soll. Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage wünscht sich die Mehrheit der Zuschauer, dass Esther Schweins (55) heute ein letztes Mal das Parkett betritt. Von insgesamt 665 Stimmen [Stand: 20:18 Uhr, 10. April] bekommt die Schauspielerin 301 Stimmen, was umgerechnet 45,3 Prozent sind.

Auf Platz zwei der Kick-Liste landet Influencer Willi Banner (31), gefolgt von Social-Media-Star Bianca Heinicke (33) auf Rang drei. Wer die Show tatsächlich verlassen muss, liegt wie immer auch in den Händen der Zuschauer und der Jury. Weiterhin im Rennen sind neben den dreien auch Gustav Schäfer (37), Anna-Carina Woitschack (33), Jan Kittmann, Nadja Benaissa (43), Ross Antony (51) und Milano (27). Zuletzt mussten Betty Taube (31) und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel (31) die Sendung verlassen.

Bettys Rauswurf sorgte für heftige Reaktionen unter den Fans. Viele von ihnen zeigten sich in den sozialen Medien völlig fassungslos über das Aus des Models. "Niemals, absolut unverdient. Wow – sie hätte ich ganz weit vorne gesehen. So extrem schade", schrieb ein enttäuschter Zuschauer. Ein anderer konnte es kaum glauben: "Das kann nicht wahr sein, ich habe Betty im Finale gesehen! Das Mittelfeld ist so gefährlich." Immer wieder betonten Fans: "Nein! Einfach nein! Das kam unerwartet… So schade…" oder auch "Ergibt halt so gar keinen Sinn."

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

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RTL / Jörn Strojny Esther Schweins, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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Getty Images Betty Taube lacht bei der Staffel-Premiere von "Let's Dance" in den MMC Studios in Köln