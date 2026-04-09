Das sind die Tänze in "Let's Dance"-Liveshow Nummer fünf

Zurück aufs Parkett: Nach der Osterpause meldet sich Let's Dance am Freitag, 10. April, um 20.15 Uhr live bei RTL und im Livestream auf RTL+ mit Show fünf zurück. Laut RTL greifen die Paare dann wieder an – allen voran Joel Mattli mit Malika Dzumaev (35), die einen Contemporary zu "Ordinary" von Alex Warren zeigen. Bianca Heinicke (33) tritt mit Zsolt Sándor Cseke (38) im Paso Doble zu "How You Like That" von Blackpink an. Milano (27) tanzt mit Marta Arndt (36) einen Slowfox zu "Daisies" von Justin Bieber (32), Ross Antony (51) bringt mit Mariia Maksina (28) eine Samba zu "Club Tropicana" von Wham! auf die Fläche. Wer überzeugt die Jury nach der Pause?

Der komplette Mix für Show fünf liest sich vielversprechend. Nadja Benaissa mit Vadim Garbuzov legen einen Charleston zu "Bloody Mary" hin, Gustav Schäfer (37) mit Anastasia Maruster wählen ebenfalls Charleston – zu "Morgens bin ich immer müde" von Trude Herr. Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45) setzen auf einen Tango zu "Angelica" von Hans Zimmer. Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) greifen für ihren Slowfox zu "Espresso" von Sabrina Carpenter (26). Jan Kittmann mit Kathrin Menzinger (37) wagen die Rumba zu "Stand By Me" von Ben E. King. Willi Banner und Patricija Ionel (31) drehen sich im Wiener Walzer zu "Die For Me" von Zayn Malik (33). Vor der Pause sorgte Joel bereits für Furore und holte die ersten 30 Punkte der Staffel – nun wird spannend, wie sich das Feld nach einer Woche Auszeit sortiert.

Abseits des Scheinwerferlichts haben viele die freien Tage für Familie und Erholung genutzt. Joel und Malika zog es nach Zürich, wo der Sportler seine Heimat zeigte und die zwei am Wasser neue Energie tankten – ein gemeinsamer Tapetenwechsel vor dem Show-Comeback. Ross überraschte die Zuschauer zuletzt mit einer Typveränderung ohne Bart und bewies, dass er Lust auf Verwandlung hat. Auch bei den anderen Paaren herrschte Aufbruchstimmung: Zwischen Trainingssweat und kurzen Abschaltmomenten sammelten sie Kraft, um jetzt wieder als Team auf dem Parkett zu funktionieren. Die Chemie in den Duos wird in Show fünf neben Technik und Timing einmal mehr eine große Rolle spielen – denn nach der kurzen Pause zählt jede Verbindung, jeder Blick und jeder gemeinsame Schritt.

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