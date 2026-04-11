An Weihnachten: AnnaLynne McCord & Danny haben sich verlobt

Weihnachten war für AnnaLynne McCord (38) und Danny Cipriani (38) ein ganz besonderer Tag: Der frühere britische Rugbyspieler machte der Schauspielerin am ersten Weihnachtsfeiertag in ihrem Haus in Los Angeles einen Heiratsantrag – und das im Kreis der Familie. Danny kniete in einem aus Rosenblättern gelegten Herz und hielt einen 15-Karat-Diamantring in die Luft. Schwester Angel McCord hatte zuvor dafür gesorgt, dass auch AnnaLynnes engste Freunde den Moment per Zoom miterleben konnten. Das berichtet jetzt exklusiv das Magazin People.

AnnaLynne, die durch die Serie "90210" bekannt wurde, beschreibt den Moment als überwältigend emotional: "Ich hab zehn Minuten am Stück geweint. Irgendwann wurde mir klar, dass ich antworten musste. Ich sagte: 'Ja, aber ich kann nicht mal sprechen' – und er antwortete: 'Das ist okay, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass du ausnahmsweise still bist.' Dann haben wir alle gelacht." Der Verlobungsring ist im Smaragdschliff gehalten und mit sieben runden Diamanten in jedem Seitenflügel der Fassung besetzt – alles in Gelbgold. Die Verlobungsfeier setzten die beiden bei gemeinsamen Reisen nach Kambodscha und Indien fort, die sie als ihre Lieblingsreiseziele der Welt bezeichnen. AnnaLynne nutzte den Aufenthalt auch, um Einrichtungen für Überlebende von Menschenhandel zu besuchen, für die sie sich regelmäßig engagiert.

AnnaLynne und Danny lernten sich vor rund zehn Jahren über die Dating-App Raya kennen. Über Jahre hatten die beiden eine On-off-Beziehung, ehe sie sich 2020 trennten. Im Februar 2024 fanden sie aber wieder zueinander – zunächst als Freunde, was laut AnnaLynne aber nur etwa 48 Stunden andauerte. Ihren Angaben zufolge seien sie "füreinander bestimmt" gewesen, und sie habe dies schon vor einem Jahrzehnt gewusst: "Ich wusste, dass wir Seelenverwandte sind, ich war mir so sicher – und ich lag nicht falsch." Danny seinerseits nennt seine Verlobte liebevoll "mein verrücktes Mädchen".

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Getty Images AnnaLynne McCord und Danny Cipriani im Juni 2024

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Instagram / dannycipriani87 AnnaLynne McCord und Danny Cipriani

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Instagram / dannycipriani87 AnnaLynne McCord und Danny Cipriani, 2024

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