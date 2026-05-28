Hirn-OP: So geht es Konstantin Streifling vier Monate später

Vier Monate nach einer schweren Hirnoperation gibt Konstantin Streifling jetzt Entwarnung. Der Realitystar hatte Anfang des Jahres mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste sich einem Eingriff am Gehirn unterziehen. Im Interview mit Promiflash zeigt sich Konstantin nun wieder in bester Stimmung und verrät, wie es ihm aktuell wirklich geht: "Es geht bergauf. Ich mache wieder Sport. Es läuft alles sehr gut gerade."

Auf die Frage, ob es ihm auch gesundheitlich wieder besser gehe, ließ der Reality-TV-Star keine Zweifel aufkommen. "Ja, mir auch wegen der Gesundheit. Aktuell kann ich mich nicht beschweren", so Konstantin gegenüber Promiflash. Dass er wieder aktiv Sport treiben kann, dürfte für ihn nach den Strapazen der vergangenen Monate ein wichtiges Zeichen sein. Generell zieht er ein durchweg positives Fazit: "Uns geht es aktuell sehr gut, muss man sagen."

Damals hatte sich seine Frau Jessica kurz nach dem Eingriff über Instagram bei den besorgten Fans gemeldet und mitgeteilt, dass die Operation erfolgreich verlaufen sei. Auf einem Foto war Konstantin im Klinikbett mit dem Daumen nach oben zu sehen – ein erstes Zeichen, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. Jessica, die durch die Sendung Love is Blind Germany bekannt wurde, stand ihrem Mann in dieser schwierigen Zeit eng zur Seite und hielt die Follower aus der Klinik heraus auf dem Laufenden.

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Instagram / streifling Konstantin Streifling, Kandidat der 2. Staffel von "Love is Blind: Germany"

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Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessica Streifling, "Love is blind: Germany"-Kandidaten

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Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessica Streifling