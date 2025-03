Machine Gun Kelly komponierte Musik für Geburt seines Babys

Machine Gun Kelly (34) und Megan Fox (38) haben ihr erstes gemeinsames Kind willkommen geheißen. Der Musiker, dessen bürgerlicher Name Colson Baker ist, verriet auf Instagram, dass er die Geburt seiner Tochter musikalisch begleiten ließ. "Wir haben die Musik für die Geburt komponiert", schrieb Kelly in seiner Story und teilte ein Video, in dem er die Hand seines Neugeborenen hält. Die Klänge, an deren Entstehung unter anderem Travis Barker (49) und Shaan Singh beteiligt waren, wurden speziell für diesen besonderen Moment in einer Frequenz von 432 Hz geschaffen. Der frischgebackene Vater freute sich außerdem sehr über die Geburt seiner Tochter: "Sie ist endlich hier! Unser kleiner himmlischer Samen."

Das kleine Mädchen ist MGKs zweites Kind und Meghans viertes. Kelly hat bereits eine 15-jährige Tochter namens Casie aus einer früheren Beziehung mit Emma Cannon. Megan Fox hingegen brachte drei Söhne – Noah, Bodhi und Journey – aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler Brian Austin Green (51) mit in die Beziehung. Die beiden, die sich 2020 nach zehn Jahren Ehe getrennt haben, teilen weiterhin das Sorgerecht für ihre Kinder. Megan und Kelly lernten sich am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen, verliebten sich und verlobten sich im Januar 2022. In ihrer Beziehung durchlebte das Paar Höhen und Tiefen – inklusive einer geplatzten Hochzeit und eines schmerzlichen Schwangerschaftsverlusts im Jahr 2023 sowie letztendlich der Trennung im vergangenen November.

Die Beziehung der beiden scheiterte trotz Megans Schwangerschaft. Angeblich fand die Schauspielerin zutiefst beunruhigendes Material auf dem Handy des Sängers und trennte sich anschließend von ihm. Nach dem Liebes-Aus versuchte die 38-Jährige, ihren Fokus auf ihre Kinder zu legen. "Sie ist fertig mit ihm. Sie will sich jetzt nur noch auf das Baby und ihre Jungs konzentrieren. Sie lebt alleine und hat nicht viel Kontakt zu MGK", behauptet ein Insider im Gespräch mit People.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im Mai 2021

Getty Images Megan Fox im Mai 2023

