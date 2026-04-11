Ihr Baby zahnt: So steht Neu-Mama Paulina Pilch zum Stillen

Realitystar Paulina Pilch gewährt ihren Fans auf Instagram intime Einblicke in ihren Mama-Alltag und spricht dabei offen über das Stillen ihres Sohnes, der mittlerweile fast acht Monate alt ist. Die junge Mutter stillt nach wie vor nach Bedarf, gibt ihrem Kleinen aber auch die Flasche und füttert inzwischen Beikost. Doch der erste Zahn, der gerade durchbricht, bereitet Paulina beim Stillen zunehmend Probleme. "Sein erster Zahn kommt gerade und ist so scharf, dass meine Brust mir wirklich sehr wehtut – und das ist nicht Sinn und Zweck, dass ich Schmerzen hab", erklärt sie. Aufgrund dieser Beschwerden hat sie sich entschieden, langsam umzudenken: "Er ist jetzt bald acht Monate alt, also freunden wir uns langsam mit dem Gedanken an, zumindest nachts sanft abzustillen."

Wie die Realitydarstellerin weiter verrät, kommt ihr Sohn knapp alle zwei Stunden an die Brust, dazwischen gibt es Frühstück, Mittag- und Abendessen. Um die nächtliche Belastung zu reduzieren, teilt sich Paulina manchmal mit ihrem Partner den Workload auf. Damit sie auch mal eine Nacht durchschlafen kann, bleibt er mit dem Sprössling auf der Couch und gibt ihm nachts die Flasche. Beim Thema Beikost hat der kleine Junge zudem seine ganz eigenen Vorlieben entwickelt. "Er isst irgendwie nicht meine gekochten Sachen, egal, was ich ihm mache – er mag Gläschen einfach mehr. Was soll's", gesteht Paulina gelassen.

Paulina war im vergangenen Sommer zum ersten Mal Mutter geworden und teilte die frohe Nachricht mit einer Fotoreihe auf Instagram. Damals war ihr Verlobter an ihrer Seite, als sie den besonderen Moment im Krankenhaus festhielt, inklusive eines Clips direkt aus dem Kreißsaal. Persönliche Einblicke in ihren Familienalltag gibt die Reality-TV-Bekanntheit seitdem regelmäßig online – von ersten Eindrücken nach der Geburt bis hin zu kleinen Routinen, die den Tag mit Baby strukturieren. Dass sie nun über Stillrhythmus, Fläschchen und Beikost spricht, reiht sich nahtlos in diese offenen Einblicke ein und zeigt vor allem eines: Wie Paulina und ihr Partner ihren neuen Alltag als frischgebackene Eltern organisieren.

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Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Influencerin

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Instagram / paulinapilch Adi Sousa und Paulina Pilch im Juli 2025

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Instagram / paulinapilch Adi Sousa und Paulina Pilch, Juli 2025