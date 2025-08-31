Realitystar Paulina Pilch begrüßt ihren Sohn auf der Welt

Paulina Pilch hat wunderbare Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt. Am 25. August 2025 wurde die Reality-TV-Bekanntheit zum ersten Mal Mutter. Auf Instagram bestätigte sie die Geburt ihres Sohnes mit den Worten "Neu im Team - 25.08.2025" und veröffentlichte dazu eine Fotoreihe. Die Bilder zeigen sie und ihren Verlobten Adi, offensichtlich kurz vor der Einlieferung ins Krankenhaus. Zudem teilte Paulina einen eindrucksvollen Moment direkt aus dem Kreißsaal: In einem Clip ist sie schwer atmend im Krankenhausbett zu sehen. Die ersten Nahaufnahmen ihres Neugeborenen, die sein kleines Ohr und seinen Arm zeigen, runden den Post ab. Den Namen des kleinen Jungen hat sie jedoch noch nicht verraten.

Mit einem Augenzwinkern schrieb die stolze Mama außerdem in ihrer Story: "Call me Mamacita now." Ihre Fans überhäufen sie mittlerweile mit Glückwünschen und positiven Kommentaren. Oh mein Gott. Alles Gute für euch!" oder "Aw, endlich! Alles, alles Gute", lauten nur zwei begeisterte Stimmen. Auch TV-Kollegin Jana-Maria Herz (33) gratulierte der frischgebackenen Mama: "Herzlichen Glückwunsch.

Die frischgebackenen Eltern gaben im Frühjahr bekannt, ein Kind zu erwarten. Wenig später verrieten Paulina und ihr Adi auch das Babygeschlecht. Bei einer Gender-Reveal-Party zeigte sich Adi sportlich: Er schoss einen Fußball in die Luft, der blaues Pulver enthielt. "Manchester United, wir haben einen neuen Spieler auf dem Weg für euch", scherzte die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch im Juli 2025

Instagram / paulinapilch Realitystar Paulina Pilchs Neugeborenes

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch und Partner Adi bei der Verkündung des Babygeschlechts

