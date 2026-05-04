Der Sohn von Realitystar Paulina Pilch und Adi wurde getauft

Freudige Nachrichten bei Paulina Pilch: Der Sohn der Reality-TV-Bekanntheit und ihres Partners Adi wurde getauft. Auf Instagram teilte Paulina jetzt eine Fotoreihe von dem besonderen Familienfest und gewährte ihren Followern damit einen herzlichen Einblick in den feierlichen Moment. Ihr kleiner Sohn war am 25. August 2025 zur Welt gekommen – und nun steht mit der Taufe ein weiterer großer Meilenstein in seinem noch jungen Leben an.

Auf den Bildern ist unter anderem eine liebevoll gestaltete Torte in Grün-Weiß mit einem goldenen Kreuz zu sehen, die die Feierlichkeiten dekorierte. Paulina begleitete die Fotos mit bewegten Worten und schrieb dazu: "Wir sind dankbar für seinen Glauben, seine Familie und all die Liebe, die ihn auf seinem Lebensweg umgibt."

Seit der Geburt ihres Sohnes gibt Paulina ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mutter. So sprach sie zuletzt offen darüber, dass ihr Sohn zahnt und sie deshalb über das Abstillen nachdenkt. Mit dem ersten Zahn ihres Kleinen und nun seiner Taufe hat das junge Familienglück von Paulina und Adi in kurzer Zeit gleich mehrere unvergessliche Momente erlebt.

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Instagram / paulinapilch Paulina Pilch und Adi Sousa mit ihrem Sohn, Mai 2026

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Instagram / paulinapilch Paulina Pilch und Adi Sousa mit ihrem Sohn, Mai 2026

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Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Reality-TV-Bekanntheit