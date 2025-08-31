Baby ist da: Paulina Pilch verrät erste Details zur Geburt

Realitystar Paulina Pilch ist vor wenigen Tagen Mama geworden. Auf Instagram startete sie nun eine Fragerunde und beantwortete geduldig die neugierigen Fragen ihrer Follower. Dabei verriet sie, dass die Geburt ihres Sohnes eingeleitet werden musste, da die Ärzte einen Wachstumsstillstand befürchteten. Paulina erklärte: "Die Geburt allein war das Entspannteste. Die Wehen, die ich über einen Tag hatte, waren deutlich schlimmer. Vom Blasensprung bis zur Geburt vergingen maximal 30 Minuten."

Besonders die langen Wehen haben der Reality-TV-Bekanntheit zugesetzt. Sie bestätigte, dass sie zwischen Donnerstag und Montag mit Kontraktionen zu kämpfen hatte und schließlich eine PDA erhielt. "Mein Körper war irgendwann sooo erschöpft", schilderte sie. Die Betäubung habe ihr jedoch geholfen, sich kurzzeitig auszuruhen und die nötige Kraft für die finale Geburt zu finden. Ihre Follower bekamen außerdem eine freudige Nachricht: Der ursprünglich besorgniserregende Wachstumsverdacht ihres Babys stellte sich als unbegründet heraus. Der kleine Junge wurde kerngesund geboren, stolze 52 Zentimeter groß und acht Tage vor dem errechneten Termin.

Die Geburt krönt eine aufregende und emotionale Zeit für Paulina, die auf Instagram intime Einblicke in die letzten Momente vor der Geburt geteilt hat. Begleitet von ihrem Verlobten Adi dokumentierte sie in Bildern und Videos ihre Reise ins Krankenhaus sowie den Augenblick, als sie den kleinen Jungen zum ersten Mal in die Arme schließen durfte. Auch erste Fotos ihres Sohnes, die Details wie sein Ohr und seinen winzigen Arm zeigen, ließen ihre Fans an diesem besonderen Erlebnis teilhaben. Den Namen des Babys hat sie allerdings noch nicht preisgegeben.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Influencerin

Instagram / paulinapilch Adi Sousa und Paulina Pilch, Juli 2025

Instagram / paulinapilch Realitystar Paulina Pilchs Neugeborenes