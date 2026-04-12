Fahrzeuge werden verkauft: Joseph & Kendra Duggar in Geldnot

Joseph Duggar (31) und seine Ehefrau Kendra Duggar (27) stecken tief in finanziellen Schwierigkeiten – und das zeigt sich nun auch in einem Telefonat, das die beiden während Josephs Zeit hinter Gittern führten. Wie aus Audioaufnahmen hervorgeht, die Us Weekly über das Washington County Sheriff's Office vorliegen, besprachen die beiden unter anderem den Verkauf von Fahrzeugen und Gerätschaften. Josephs Bruder Jed Duggar soll dabei helfen, einen noch nicht verkauften Truck loszuwerden – dieser stehe bereits auf dem Hof bereit. Auch ein Anhänger sowie weiteres Eigentum stehen zur Diskussion, um schnell an Geld zu kommen.

In dem Telefonat klärten Joseph und Kendra außerdem offene Rechnungen rund um Reparaturen an ihrem beschädigten Haus. Während Kendra von einer ausstehenden Zahlung in Höhe von 6.200 Dollar ausging, korrigierte Joseph sie: Er bezifferte die Schulden auf 3.200 Dollar bei einer Baufirma sowie 600 Dollar bei einem Bauingenieur. Ebenfalls zur Sprache kam, dass selbst ihre Telefonate aus der Haft Geld kosten. Joseph hatte bei seiner Einlieferung lediglich 60 Dollar dabei – Geld, das er ausschließlich für die Anrufe nutzt. Kendras Vater Paul Caldwell hat inzwischen eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Umzugs- und Verlagerungskosten der Familie zu decken. "Meine Familie steht vor einer schwierigen und dringenden Situation. Wir benötigen Hilfe, um Ausgaben durch die Umsiedlung zu decken", schrieb er auf der Spendenplattform GoFundMe und betonte: "Wir werden diese Mittel nicht für Anwaltskosten verwenden." Bereits mehr als 25.000 Dollar sind zusammengekommen, das Ziel liegt bei 30.000 Dollar.

Joseph war vergangenen Monat wegen des Vorwurfs festgenommen worden, ein zum Tatzeitpunkt neunjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Er plädierte auf nicht schuldig und kam nach Hinterlegung einer Kaution von 600.000 Dollar frei. Kendra hatte das gemeinsame Familienhaus in der Zwischenzeit zur Vermietung freigegeben und bereits zahlreiche Besitztümer verkauft – darunter Anhänger, ein Quad, einen Hochdruckreiniger und weitere Gegenstände –, um die enormen finanziellen Belastungen stemmen zu können. Zusätzlich zu den Missbrauchsvorwürfen gegen Joseph wurden beide Ehepartner wegen vier Anklagepunkten der Gefährdung des Kindeswohls sowie vier Anklagepunkten der Freiheitsberaubung angeklagt – diese stehen in keinem Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen.

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Instagram / littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar, Realitystars

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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Getty Images Kendra Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff’s Office in Fayetteville, Arkansas