Ex-Prinz Andrews Töchter planen "Krieg" um royale Anwesen

Im britischen Königshaus brodelt es gewaltig: Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor (66), sollen laut dem Magazin OK! bereit sein, einen regelrechten "Krieg" gegen Prinz William (43) zu führen – und das um nichts Geringeres als ihre royalen Wohnunterkünfte. Hintergrund ist ein wachsender Konflikt um die Frage, welche Mitglieder der Königsfamilie künftig noch Zugang zu den begehrten Residenzen im milliardenschweren royalen Besitz haben sollen. Die beiden Schwestern fühlen sich durch die Reformpläne von William und König Charles (77) zunehmend an den Rand gedrängt – und wollen das nicht länger stillschweigend hinnehmen.

Ein Insider erklärte gegenüber OK!: "Aus der Sicht von Beatrice und Eugenie besteht die feste Überzeugung, dass William sie letztlich genauso marginalisieren will, wie ihre Eltern aus dem Kreis der Familie gedrängt wurden – und das ist etwas, dem sie sich mit Nachdruck widersetzen wollen." Konkret geht es um Beatrices Unterkunft im St. James's Palace sowie um Eugenies Zuhause im Kensington Palace, das sie sich mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) teilt. Nach ihrem Ausschluss vom Royal Ascot sollen die beiden Prinzessinnen über Gegenmaßnahmen beraten – darunter rechtliche Schritte und ein mögliches Enthüllungsinterview.

Für Beatrice und Eugenie ist die Debatte um ihre Wohnsituation offenbar auch eine zutiefst emotionale Angelegenheit. "Sie sehen diese Häuser als eng mit ihrer Identität verknüpft – Orte, an denen sie aufgewachsen sind, an denen ihr Gefühl von Familie verwurzelt ist, und an denen sie das Gefühl haben, noch immer dazuzugehören", zitiert OK! einen Palastmitarbeiter. Beide Prinzessinnen sind außerdem selbst Mütter: Beatrice hat eine Tochter, Eugenie zwei Söhne. Ihre Kinder und deren Zukunft sollen ebenfalls eine wichtige Rolle in dem Konflikt spielen.

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie mit ihren Männern und Kindern, 2022