Mit Perücke und BH: So besucht Heidi Klum Coachella-Festival

Heidi Klum (52) hat das Coachella-Festival in der Wüste von Palm Springs besucht – und dabei gleich mehrfach für Aufsehen gesorgt. Schon auf dem Weg dorthin ließ das Model der Vorfreude freien Lauf: In einem Instagram-Video singt sie den ikonischen "It's time"-Ruf von Mariah Carey (57), während sie ein T-Shirt der Pop-Diva trägt. Für den eigentlichen Festival-Look legte sie dann aber noch einmal eine Schippe drauf. Für die Performance der Girlband Katseye erschien Heidi in einem hautengen weißen Cut-Out-Body, der mit Transparenz und freigelegter Taille kaum etwas der Fantasie überlässt. Dazu kombinierte sie eine lässige Hose mit braunen Flecken.

Das Outfit allein war aber noch nicht alles. Um inkognito durch die Menge zu schlendern, setzte die 52-Jährige zusätzlich auf eine lange, hellblonde Perücke und eine auffällig große Sonnenbrille – ein Trick, der offenbar hervorragend funktioniert hat. In dem Video ist zu sehen, wie andere Festivalbesucher an Heidi vorbeispazieren, ohne das Topmodel zu erkennen. Im Netz wurden Vergleiche mit Lady Gaga (40) um das Jahr 2010 laut, andere sahen in dem Look eine Mischung aus Paris Hilton (45) und der "Pokerface"-Interpretin.

Heidi ist schon lange für ihren Sinn für ausgefallene Kostüme und extravagante Looks bekannt. Zuletzt zeigte sie sich dagegen von ihrer entspannteren Seite: An Ostern adoptierte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) einen weißen Hundewelpen namens Fritz. Laut eigener Aussage hatte sie den Vierbeiner spontan in einer Adoptionsstelle neben ihrem Filmstudio in New York entdeckt – und war vom ersten Augenblick an verliebt. Die Fellnase präsentierte sie stolz auf Instagram.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum auf dem Coachella-Festival 2026

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Instagram / heidiklum Heidi Klum auf dem Coachella-Festival 2026

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Screenshot Modelmama Heidi Klum präsentiert ihren neuen Hund Fritz