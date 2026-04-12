Das planen "Are You The One?"-Michelle & Ema für die Zukunft

Bei der Datingshow Are You The One? haben sich Michelle und Ema ineinander verliebt – obwohl die beiden dort kein Perfect Match waren. Im Promiflash-Interview sprechen die beiden jetzt offen darüber, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen. Denn auch nach dem Ende der Show sind sie ein Paar geblieben und schmieden bereits erste Pläne. "Ja, wir haben auf jeden Fall schon über unsere Zukunft gesprochen", verraten sie im Gespräch.

Konkret denkt Michelle darüber nach, ihren Wohnsitz zu wechseln. "Es steht im Raum, dass ich eventuell zu ihm nach München ziehe und mein Leben in Berlin hinter mir lasse. Das ist aber aktuell noch nichts Konkretes – wir schauen einfach, wie sich alles entwickelt", erklärt sie gegenüber Promiflash. Auch das Thema TV ist für die beiden noch lange nicht abgehakt. Gemeinsam sagen sie: "Wir können uns definitiv vorstellen, sowohl gemeinsam als auch einzeln nochmal ins TV zu gehen. Wir hätten total Lust auf neue Formate, Konflikte, Herausforderungen, Challenges und auch darauf, uns nochmal von einer anderen Seite zu zeigen."

Neben Michelle und Ema fanden in der vergangenen Staffel auch andere Teilnehmer ihr Liebesglück. So zeigten sich Laura und Deniz nach dem Finale frisch verliebt auf Social Media. Die Kandidatin teilte innige Pärchenfotos und schrieb begeistert: "Endlich". Auch Meji meldete sich mit einer neuen Romanze zu Wort, hielt aber die Identität seiner Partnerin zunächst geheim. Die Zuschauer mussten sich also noch ein wenig gedulden, bis mehr über seine Beziehung bekannt wurde. Auch Ella ist in einer neuen Beziehung, genau wie Julian und Tonia.

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Instagram / m.bischofff Ema und Michelle von "Are You the One?", April 2026

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Instagram / m.bischofff Ema und Michelle von "Are You the One?", April 2026

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Instagram / laurii.valentina AYTO-Kandidatin Laura mit ihrem Freund Deniz