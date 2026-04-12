Hat sich gehasst: So stark bearbeitete Alex Peter ihre Fotos

Alex Mariah Peter (28) spricht ein wichtiges Thema an: die Echtheit von Bildern auf Social Media. Auch sie bearbeitete ihre Bilder früher immer wieder, um noch schlanker, definierter und vermeintlich schöner auszusehen. Um dies zu illustrieren, teilt die GNTM-Gewinnerin auf Instagram sechs Bilder, die sie in den verschiedensten Posen und Outfits zeigen – immer ein unbearbeitetes Foto und eines, das sie damals bearbeitet hat. Mal ist ihr Po größer, ihr Hals schmaler, ihre Hüfte schmaler, ihre Arme dünner. "Manchmal frage ich mich rückblickend, wie sehr muss ich mich eigentlich gehasst haben?", schreibt Alex zu der Bilderreihe.

Die Unterschiede sind zwar minimal, dennoch lässt sich daraus ablesen, wie extrem kritisch die 28-Jährige damals mit ihrem eigenen Körper umging. Alex' Follower reagieren überrascht auf ihre Photoshop-Beichte. "Ich hab einfach keinen Unterschied gesehen. Musste fünfmal gucken und hab's nur im direkten Vergleich gesehen! Krass", kommentiert ein User unter dem Beitrag. Viele können jedoch gut nachvollziehen, was das Model zur Bearbeitung der Fotos getrieben hat und zeigen Verständnis. "Verrückt, wäre einem so nie aufgefallen… Man ist nun mal sein eigener größter Kritiker", schreibt ein Nutzer. Ein anderer findet: "Der Beweis, dass wir uns alle selbst weniger verurteilen und stattdessen liebevoller mit uns selbst umgehen sollten."

Alex hat in den vergangenen Jahren und Monaten viele Veränderungen an ihrem Körper durchgemacht. Nach ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" nahm sie zu, nun sollen die Kilos wieder schmelzen. Vor rund einem Monat gab sie stolz ein Update: Von ihrem Startgewicht bei mehr als 110 Kilogramm seien bereits 25 verschwunden. Dass sie dennoch einen weiten Weg vor sich hat, zeigt Alex ungeniert. In einem humorvollen Clip führte sie vor wenigen Tagen vor, dass sie den Bund ihrer alten Jeans gerade einmal über einen Oberschenkel streifen kann. "Meine Taille ist so groß wie mein Oberschenkel gewesen", stellte sie erstaunt fest.

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Februar 2026

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Instagram / alexmariahpeter Collage: Alex Mariah Peter zeigt ihre alte Fotosbearbeitung

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Getty Images Alex Mariah Peter im November 2024