Bienen: Bryan Cranston erinnert sich an schmerzhafte Szene

Bryan Cranston (70) erinnert sich an eine besonders schmerzhafte Dreherfahrung aus seinen Tagen bei "Malcolm mittendrin": Für eine Szene aus der ersten Staffel der Kultserie ließ sich der Schauspieler mit 60.000 echten Bienen bedecken – und wurde dabei an einer äußerst empfindlichen Stelle gestochen. In der "The Late Show with Stephen Colbert" plauderte er jetzt über das unschöne Erlebnis. Der Anlass für seinen Auftritt: das Revival "Malcolm mittendrin: Unfair wie immer", das am 10. April auf Hulu und Hulu on Disney+ startet, wo Bryan wieder in seine Rolle als Familienvater Hal schlüpft.

In der Sendung schilderte er das Erlebnis in aller Ausführlichkeit. "Ich hatte 60.000 Bienen auf mir und wurde zweimal gestochen", erzählte er Stephen Colbert. Als der sogenannte Bienenwächter am Set fragte, wo genau ihn die Biene erwischt habe, antwortete Bryan: "An meinem Hodensack." Der Bienenwächter habe daraufhin trocken erklärt: "Da helfe ich dir nicht." Wie die Bienen überhaupt auf ihn gelockt wurden, erklärte Bryan ebenfalls: Man verteilte Pheromone der Bienenkönigin auf seinem Körper – sein Gesicht blieb jedoch mit Insektenschutzmittel ausgespart.

Abseits dieser kuriosen Anekdote sprach Bryan gegenüber dem Magazin People auch über die Figur des Hal und dessen Ehe mit Lois, gespielt von Jane Kaczmarek (70). "Es war eine gute Ehe", sagte er. "Sie haben sich ergänzt, weil sie so unterschiedlich waren." Beiden Figuren gemein sei aber vor allem eines gewesen: "eine tief verwurzelte Liebe füreinander". Jane, die selbst 70 Jahre alt ist, ergänzte mit einem Augenzwinkern, dass die beiden wohl beieinander bleiben würden – bis einer den anderen umbringt. Bryan und Jane kennen sich bereits seit den frühen 2000er-Jahren aus den gemeinsamen Dreharbeiten zur Originalserie, die von 2000 bis 2006 lief.

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Getty Images Bryan Cranston, Schauspieler

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Getty Images Cast und Gäste bei der Hulu-Premiere von "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" in New York

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SIPA PRESS "Malcolm mittendrin"-Cast