Nach Triumph: So plant Andrea Petković das WSMDS-Finale

Tennisstar Andrea Petković (38) tauscht den Sandplatz gegen die Show-Bühne: Die ehemalige Profi-Tennisspielerin hat in der vergangenen Folge von Wer stiehlt mir die Show? Moderator Joko Winterscheidt (47) besiegt und sich damit die Kontrolle über seine Sendung gesichert. Jetzt heißt es "Wer stiehlt Andrea Petković die Show?" – und das schon am kommenden Sonntag, den 12. April 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und dem Streamingdienst Joyn. Zum Staffelfinale schlüpft die Sportlerin in die Rolle der Quizshow-Moderatorin und widmet die Sendung ganz dem Thema verpasste Träume.

Für Andrea ist der Auftritt als Moderatorin mehr als nur eine TV-Premiere – er steht für einen ganz persönlichen Moment. "Seit ich denken kann, wollte ich immer nur eine einzige Sache werden und das ist Tennisspielerin", erklärte sie gegenüber ProSieben und fügt hinzu: "Wenn man mit elf oder zwölf Jahren bereits so einen großen Traum verfolgt, dann bleiben natürlich andere Wünsche und Leidenschaften und vielleicht auch Talente auf der Strecke einfach so liegen und werden nie wieder aufgehoben. Diese Sendung möchte ich allen geplatzten Träumen dieser Welt widmen." Die 38-Jährige war jahrelang eine der besten Tennisspielerinnen der Welt und nahm unter anderem an den French Open und den Australian Open teil.

Gegen Andrea treten gleich vier Herausforderer an: Musiker Nico Santos (33), Kabarettist Till Reiners und Joko Winterscheidt – diesmal allerdings nicht als Moderator, sondern hinterm Ratepult. Außerdem dabei: Wildcard-Kandidatin Hanna aus Barsinghausen, die sich ihr Ticket ins Finale verdient hat und es ebenfalls auf den begehrten Gewinn abgesehen hat. Wer die Sportlerin im Finale besiegt, darf sich mit einem Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain" auf dem Studiogelände verewigen.

Anzeige Anzeige

Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt, Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?" 2026

Anzeige Anzeige

Cameron Spencer/Getty Images Andrea Petkovic bei den Australian Open 2018

Anzeige Anzeige

Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2026