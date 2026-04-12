Die Rückkehr der June: Elisabeth Moss begeistert Fans

Elisabeth Moss (43) ist zurück in der Welt von Gilead! Am 8. April 2026 startete auf Disney+ die lang erwartete Fortsetzung "The Testaments: Die Zeuginnen" – und die ersten drei Folgen haben für einen riesigen Überraschungsmoment gesorgt. Denn obwohl Junes Geschichte nach sechs Staffeln "The Handmaid's Tale" 2025 ihr Ende fand, taucht die Figur laut kino.de am Ende der ersten Folge von "The Testaments" plötzlich wieder auf. Im Rückblick ist Daisy zu sehen, wie sie ein Geschäft in Toronto betritt – und dort an einer Frau mit blondem Bob vorbeiläuft, die sich als June entpuppt.

Dass Elisabeth Moss zurückkehren würde, war bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis. Die Schauspielerin hatte sich zu einem möglichen Comeback in ihrer Rolle stets bedeckt gehalten und lediglich bestätigt, als Produzentin an der neuen Serie beteiligt zu sein. Gegenüber Variety erklärte sie nun, dass man bei der Entscheidung eigentlich gar nicht groß diskutiert habe: "Wir sind unserem Gefühl gefolgt, ganz ehrlich. Es gab nicht einmal eine große Diskussion darüber, ob sie zurückkommen sollte oder nicht." Ein wesentlicher Unterschied zur Romanvorlage von Margaret Atwood sei außerdem die Zeitlinie: "Ich glaube, bei uns sind es etwa vier Jahre, also gar nicht so lange. Deshalb ergab es mehr Sinn, June einzubauen, anstatt sie an einem völlig anderen Ort zu haben. Sie ist immer noch aktiv in dieser Welt." Und ihr persönliches Fazit fiel eindeutig aus: "Ich liebe es so sehr, diese Figur zu spielen, und weil ich die Zusammenarbeit mit diesem Team so liebe, denke ich mir: Es ist egal, sagt mir einfach Bescheid."

Auf X überschlugen sich die Fans nach der Enthüllung geradezu vor Begeisterung. "Oh mein Gott, sie hatten Elisabeth Moss in der Premiere von 'The Testaments', verdammt ja!", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Heutzutage lassen sich nur noch wenige Dinge geheim halten, aber dass Elisabeth Moss ihre Rolle als June in 'The Testaments' wieder aufnimmt, wurde überraschend gut unter Verschluss gehalten." Auch "The Handmaid's Tale" selbst ist inzwischen in allen Staffeln auf Disney+ verfügbar, sodass sich neue Zuschauerinnen und Zuschauer rechtzeitig vor dem wöchentlichen Erscheinen neuer Folgen von "The Testaments" – bis zum 27. Mai 2026 immer mittwochs – mit dem Stoff vertraut machen können.

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Getty Images Elisabeth Moss, Schauspielerin

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Getty Images Elisabeth Moss, Schauspielerin

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Getty Images Elisabeth Moss bei "The Handmaids Tale" Premiere