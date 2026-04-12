Tim Kühnel machte "Match My Ex" nur wegen der hohen Gage

Für Tim Kühnel stand bei seiner Teilnahme an "Match My Ex" nicht die Liebe im Vordergrund – sondern das Geld. In seinem gemeinsamen Podcast "GreaTime" mit Greta Engelfried (26) packt der Realitystar jetzt offen aus und erklärt, was ihn letztendlich dazu bewogen hat, bei der Realityshow mitzumachen. "Ich bin ehrlich zu euch: Es ist, glaube ich, das erste Format, das ich der Gage wegen gemacht habe. Es waren 12 Drehtage und die Gage – ich konnte eigentlich nein sagen. Am Anfang wollte ich es nicht machen, dann haben sie die Gage noch mal erhöht. Und dann hab ich gesagt: 'Okay, komm, ich mache das'", gesteht er im Podcast.

Neben der Frage nach seiner Motivation geht Tim im Podcast auch auf Kritik ein, die er im Netz erhalten hat. Viele Zuschauer hätten kommentiert, dass er mit seiner Mitstreiterin Emma Fernlund (25) gar nicht wirklich zusammen gewesen sei. Das kann er nicht nachvollziehen: "Nein, natürlich war ich nicht mit Emma zusammen. Aber Digga, ich kann nichts dafür, dass sie mich anfragen. [...] Ich kann nichts dafür, dass ich bei 'Prominent getrennt' heißt. Deswegen bin ich kein Promi, nur weil das Format so heißt." Auf die bevorstehende Ausstrahlung der Sendung freut er sich nach eigener Aussage kaum noch: "Es ist so lange her. Ich finde es eigentlich schade, dass es erst jetzt ausgestrahlt wird, weil alles, was dort passiert, was dort gezeigt wird, es juckt mich halt gar nicht mehr. Also 0,0."

Tim stand bereits für mehrere Formate vor der Kamera, darunter "Prominent getrennt". Mit Emma Fernlund hatte er sich zuvor in Der Promihof kennengelernt – in "Match My Ex" treffen nun vermeintliche Ex-Partner aufeinander, um für den jeweils anderen ein neues Match zu finden. Neben Tim und Emma sind in der neuen Runde auch weitere bekannte Gesichter aus der Realitywelt dabei, darunter Henna und Leandro Fünfsinn. Die Mischung aus alten Verbindungen und frischen Begegnungen sorgt dort traditionell für reichlich Gesprächsstoff – nicht nur vor der Kamera, sondern auch in den Kommentaren, auf die Tim nun direkt reagiert hat.

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IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

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RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

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RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

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