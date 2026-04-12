Unfall? Marterias Instagram-Post versetzt Fans in Aufruhr

Mit einem rätselhaften Instagram-Post hat der deutsche Rapper Marteria (43) seine Fans in helle Aufruhr versetzt. Der Musiker teilte dort gleich mehrere Bilder, die für Verwirrung und Gesprächsstoff sorgten: Zu sehen ist zum einen ein stark beschädigter BMW, der aussieht, als sei er in eine Frontalkollision geraten. Zum anderen zeigt er sich selbst in einem Krankenhaus, angeschlossen an eine Infusion. Dazu schrieb er: "Acht Leben sind jetzt weg. Erzählt mal: Habt ihr auch schon mal eins verloren?" Mehr Details lieferte der Rostocker, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, zu den Bildern nicht.

Ob die Fotos miteinander zusammenhängen oder ob es sich um mehrere separate Erlebnisse handelt, ließ Marteria bewusst offen. Genau das hat unter seinen Fans für wilde Spekulationen gesorgt. Viele vermuten, dass der Post als Promo für seinen neuen Song "9 Leben (eins übrig)" dient. Trotz aller Unsicherheiten über die Hintergründe hat der Post etwas Unerwartetes ausgelöst: Hunderte Menschen teilten in den Kommentaren ihre ganz eigenen Geschichten über Grenzerfahrungen und Schicksalsschläge. Ein Nutzer berichtete, Krebs trotz Todesprognose überlebt zu haben. Eine andere Person schrieb: "Mit sechs Jahren in einen riesigen Kanal gefallen, ohne schwimmen zu können. Der beste Papa der Welt hat mich damals aus dem Wasser gerettet. Jetzt beschützt mein Papa mich von ganz oben."

Bereits vor zwei Monaten hatte es im Netz heftige Spekulationen über das Liebesleben des Musikers gegeben. Auslöser war ein Instagram-Post von Influencerin Natasha Kimberly, die stolz einen funkelnden Verlobungsring zeigte und dazu schrieb: "Yes! #verlobt." Auf den dazugehörigen Bildern war zwar nur die Silhouette eines Mannes zu sehen, doch unter ihren Followern wurde sofort gemutmaßt, dass es sich dabei um Marteria handeln könnte. "Einfach Marteria(l)-Girl! Heule", freute sich ein Fan in den Kommentaren. Eine weitere Nutzerin schrieb: "Herzlichen Glückwunsch! Wusste gar nicht, dass du mit Marteria zusammen bist."

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Instagram / marteria Marteria, Musiker

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Instagram / marteria Marteria teilt Bild eines kaputten Autos, April 2026

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Instagram / marteria Natasha Kimberly und Marteria, Musiker

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Wie deutet ihr Marterias rätselhaften Insta-Post? Klarer Promo-Move zum neuen Song. Ich glaube, das ist ein Mix aus PR und realen Ereignissen. Ergebnis anzeigen