Hat sich Marteria etwa mit dieser Netz-Bekanntheit verlobt?

Aktuell brodelt die Gerüchteküche im Netz: Hat sich Rapper Marteria (43) verlobt? Ausgelöst wurden die Spekulationen durch Influencerin Natasha Kimberly, die auf Instagram eine Reihe von Bildern veröffentlichte, auf denen sie mit einem funkelnden Verlobungsring an der Hand posiert. Dazu schrieb sie lediglich: "Yes! #verlobt." Auf einem der Fotos ist die Silhouette eines Mannes sowie eine Männerhand zu sehen – doch um wen es sich dabei handelt, verriet die Influencerin nicht. Das hielt ihre Follower jedoch nicht davon ab, in der Kommentarspalte fleißig zu spekulieren und den Namen des Musikers ins Spiel zu bringen. Die Vermutungen der Fans scheinen nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein. "Einfach Marteria(l)-Girl! Heule", schrieb ein begeisterter Follower unter dem Post.

Auf die Frage eines anderen Users, wer denn der Glückliche sei, antwortete jemand kurz und knapp: "Marteria." Ein weiterer Kommentar lautete: "Herzlichen Glückwunsch! Wusste gar nicht, dass du mit Marteria zusammen bist", während ein anderer Fan schrieb: "Ich wünsche euch, Kimberly und Marteria, von Herzen nur das Allerbeste. Ihr seid ein absolutes Traumpärchen." Ein weiteres Indiz, das die Gerüchte befeuert, findet sich im Musikvideo zu Marterias Song "Sad Holiday". Darin ist Natasha an der Seite des Rappers zu sehen – die beiden liebkosen sich, genießen ihren gemeinsamen Urlaub und küssen sich leidenschaftlich vor der Kamera. "Endlich ist es offiziell – die gehören zusammen", kommentierte daraufhin jemand unter dem Video. Ob es sich bei dem Mann auf Natashas Verlobungsfotos tatsächlich um Marteria handelt und die beiden nun wirklich vor dem Traualtar stehen werden, bleibt vorerst unklar – weder die Influencerin noch der Musiker haben sich bisher offiziell zu den Spekulationen geäußert.

Erst vor rund einer Woche hatte Marteria mit verwirrenden Nachrichten bei seinen Fans für Aufsehen gesorgt. Auf TikTok veröffentlichte der Musiker einen emotionalen Clip, in dem er mit brüchiger Stimme flehte: "Bitte gib mir noch eine einzige Chance. Bitte gib mir die. Bitte." Die Reaktionen darauf reichten von verständnislos bis amüsiert. "Bin ich ein schlechter Mensch, weil ich ein bisschen lachen musste?", fragte ein User, während andere sich irritiert zeigten: "Was ist denn jetzt los mit Marteria?" Die Hintergründe der Aktion blieben unklar. Viele vermuteten, der emotionale Auftritt diene lediglich der Promotion seines neuen Songs "Sad Holiday".

Collage: Getty Images, Instagram / tashakimberly Collage: Marteria und Natasha Kimberly

Instagram / marteria Natasha Kimberly und Marteria, Musiker

Getty Images Marteria, 1Live Krone 2022