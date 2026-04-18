Jung Vater geworden: Marteria über Verhältnis zu seinem Sohn

Rapper Marteria (43) spricht jetzt offen über seine Vaterschaft und das Verhältnis zu seinem Sohn Louis. Im Interview mit dem Stern erklärt der 43-Jährige, dass er mit 24 Jahren ungeplant Vater wurde. Nach einer Trennung kurz nach der Geburt des Sohnes war seine Rolle im Leben seines Sprösslings begrenzt, wie er ganz offen zugibt. "Ich war der Wochenend-Daddy", beschreibt er die Situation. Er zog nach der Trennung nach Berlin, während seine Ex-Freundin mit dem gemeinsamen Sohn in Rostock blieb.

Die Zeit scheint für Marteria, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, nicht leicht gewesen zu sein. "Es war nicht geplant, so jung Vater zu werden mit 24. Es ist auseinandergegangen, ich hatte viel Herzschmerz, das habe ich in drei Liedern verarbeitet", erinnert er sich. Mittlerweile ist Louis volljährig und selbst Musiker. Marten betont, er habe seinen Sohn nicht dazu ermuntert und stets vor den Gefahren gewarnt. "Musiker ist der allerschönste Job auf der Welt, aber auch einer, bei dem man sich zerstören kann. Alkohol, Drogen, Versuchungen. Es ist ein Job mitten auf einer Dauer-Party", schildert er.

2023 standen die beiden erstmals gemeinsam auf der Bühne. "Ich habe erst Songs gespielt, die von ihm handeln. Und dann kam er dazu. Alle Leute haben geheult. In Zukunft machen wir das öfter", meint Marten im Interview. Dieses Versprechen scheint er mit seinem neuen Album "Zum Glück in die Zukunft III" bereits einzulösen. Auf dem Track "Platz für uns beide" singt der Rostocker gemeinsam mit seinem Sprössling, der unter dem Künstlernamen Luzey selbst Musik veröffentlicht.

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Getty Images Marteria, Rapper

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Getty Images Marteria, Auust 2022

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Getty Images Marteria, 1Live Krone 2022

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