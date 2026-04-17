Neues Album: Marteria singt erstmals gemeinsam mit Sohn (18)

Für Marteria (43) ist der 17. April ein ganz besonderer Tag: Der Rapper veröffentlicht sein neues Album "Zum Glück in die Zukunft III" – und nimmt seine Fans damit mit auf eine sehr persönliche Reise. Das Besondere daran: Erstmals ist auf einem seiner Alben sein 18-jähriger Sohn Louis zu hören, der unter dem Künstlernamen Luzey selbst Musik macht. Gemeinsam haben die beiden den Song "Platz für uns beide" aufgenommen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news beschreibt Marteria das als "ein maximal schönes Bild dafür, wie sich mit dem Album ein Kreis schließt und warum es wichtig war, es genau jetzt zu veröffentlichen." Dass das neue Werk den Titel "Zum Glück in die Zukunft III" tragen würde, war für den Musiker zunächst gar nicht geplant. "Ich habe erst während der Arbeit an der Platte gemerkt, dass ich es 'Zum Glück in die Zukunft III' nennen will", erklärt er.

Die Songs seien so persönlich wie die der ersten beiden Teile und passten deshalb perfekt in die Reihe. Das erste Album der Trilogie erschien vor 16 Jahren und war Marterias großer Durchbruch, 2014 folgte der zweite Teil. Druck, daran anzuknüpfen, verspürt der 43-Jährige eigenen Angaben nach nicht: "Ich bin kein Typ, der sich einen krassen Druck macht." Er liebe sein Leben gerade und fühle sich wohl. Allerdings beschäftige ihn die aktuelle Weltlage: "Die Welt sehnt sich nach einem Retter, sie braucht Menschen, die einander verbinden wollen statt alles zu zerstören." Im August bricht Marteria dann zu einer großen Deutschlandtour auf. Zum Auftakt in seiner Heimatstadt Rostock kündigt er außerdem eine besondere Aktion an: Er spendet 100.000 Euro seiner Gage an soziale Projekte in der Stadt – von Jugendclubs bis zu Sportvereinen.

Die Verbindung zu seinem Sohn Louis, der 2007 zur Welt kam, zieht sich schon seit Langem wie ein roter Faden durch Marterias Musik. Bereits 2010 widmete er ihm den Song "Louis", 2014 schrieb er den Nachfolger "Gleich kommt Louis". Dass der heute 18-Jährige nun selbst auf einem Album seines Vaters zu hören ist, macht die Trilogie zu etwas ganz Besonderem. Zuletzt sorgte Marteria, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, mit einem rätselhaften Instagram-Post für Aufsehen, auf dem er sich selbst in einem Krankenhaus und ein stark beschädigtes Auto zeigte – Details dazu nannte er jedoch nicht. Seit 2015 hat Marteria seinen Lebensmittelpunkt überwiegend auf die Insel Rügen verlegt, unweit seiner Geburtsstadt Rostock. Dort schätzt er vor allem die Ruhe, die Natur und die Nähe zum Meer – und widmet sich gern dem Angeln.

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Getty Images Marteria, Rapper

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Instagram / marteria Marteria, Musiker

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