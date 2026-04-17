"Nicht mehr gesund": Darum kehrte Marteria Berlin den Rücken

Der Berliner Partyzirkus war irgendwann zu viel für Marteria (43): Wie der Rapper jetzt im Interview mit dem Tagesspiegel verriet, hat er der Hauptstadt vor rund zehn Jahren bewusst den Rücken gekehrt – aus gesundheitlichen Gründen. "Ich hab irgendwann gemerkt, dass Berlin nicht mehr gesund für mich ist", erklärte er. "Es war immer so viel los, so viel Feierei, und ich bin da sehr affin und kann schlecht Nein sagen." Seit 2015 lebt er deshalb überwiegend auf Rügen, in der Nähe seiner Heimatstadt Rostock. Dort genießt er nach eigenen Angaben die Ruhe, die Natur, das Meer – und geht angeln: "Da wohnt mein Vater, und ich habe ein Haus und Tiere – Alpakas, ein Schaf, Katzen und ziemlich viele Maulwürfe."

Ganz abgeschrieben hat Marten Laciny, wie er bürgerlich heißt, Berlin aber nicht. Eine kleine Wohnung und sein Studio behält er in der Hauptstadt, und der Abstand scheint seine Zuneigung zur Stadt sogar neu entfacht zu haben. "Durch diesen Abstand habe ich dann auch Berlin wieder total lieb gewonnen", sagte er. In seinem Freundeskreis sei er mittlerweile der Einzige, der noch euphorisch durch die Straßen läuft und sagt: "Berlin ist die geilste Stadt!" Neben Rügen und Berlin hat der Rapper, der für seine künstlerischen Experimente bekannt ist, übrigens zusammen mit seiner Verlobten auch noch eine Wohnung in Köln. Passend zu dem Interview erscheint am Freitag sein neues Album "Zum Glück in die Zukunft III".

Marteria wurde 1982 in Rostock geboren und zog Anfang der 2000er-Jahre nach Berlin. Mit 24 Jahren wurde er Vater. Bevor er zum Rap kam, machte sich der Musiker zunächst als Fußballprofi und Model einen Namen. Heute gehört er zu den bekanntesten deutschen Rappern überhaupt, mit Hits wie "Lila Wolken", "OMG!" und "Kids (2 Finger an den Kopf)". Zuletzt sorgte er auch abseits der Musik für Aufsehen, als er auf Instagram Fotos eines stark beschädigten Autos sowie von sich selbst in einem Krankenhaus postete – ohne dabei nähere Erklärungen zu liefern. Viele Fans vermuteten in diesem Zusammenhang Promo-Material für seinen neuen Song "9 Leben (eins übrig)".

Anzeige Anzeige

Getty Images Marteria, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Marteria, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / marteria Marteria, Musiker