Darum spielt Regé-Jean Page sehr gerne romantische Rollen

Regé-Jean Page (37) zeigt sich als großer Fan romantischer Filme und erklärt, warum er solche Rollen so gerne annimmt. Der Bridgerton-Star sprach nun mit dem Magazin People über seine neueste Rolle in "You, Me & Tuscany", in dem er an der Seite von Halle Bailey (26) zu sehen ist. "Wer will denn nicht schwärmen?", fragte er im Interview und fügte hinzu, dass die Frage dahinter viel tiefer gehe: "Wer ist nicht an Liebe interessiert?" Wenn es eine universelle Sprache gebe, dann sei es die Liebe, die von der Steinzeit bis heute jeden Menschen verbinde, erklärte der 37-Jährige. Jede einzelne Person sei auf irgendeine Weise daran interessiert zu lieben und geliebt zu werden.

Der Schauspieler betonte gegenüber People, wie wichtig diese Geschichten für die Gesellschaft seien. "Wenn du diese Geschichten nicht im Kino hast, dann hast du sie nicht in der Kultur", sagte Regé-Jean. Ohne solche Filme gebe es keine Vorbilder mehr dafür, wie Menschen durch Gespräche ihre Probleme lösen und am Ende bessere Menschen werden können. Es sei problematisch, wenn Träume von Liebe nur noch ein Geheimnis seien, das man vielleicht mit dem besten Freund auf der Couch zu Hause teile, aber nicht mehr als gemeinsame kulturelle Erfahrung. Er sei "ziemlich leidenschaftlich" bei diesem Teil der Kultur, weil sie den Zuschauern immer zeige, wie sie bessere Versionen ihrer selbst werden können.

In "You, Me & Tuscany" spielt Regé-Jean die Rolle von Michael, der auf Anna trifft, dargestellt von Halle Bailey. Die Geschichte handelt von einer Frau, die in einer verlassenen toskanischen Villa haust und dort eine unerwartete Romanze erlebt. Der Film kommt am Freitag, dem 10. April, in die Kinos. Regé-Jean wurde vor allem durch seine Rolle in der ersten Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton" bekannt, in der er den charmanten Duke of Hastings verkörperte und damit weltweit Herzen eroberte.

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Getty Images Regé-Jean Page und Halle Bailey beim Photocall zu "You, Me & Tuscany", März 2026

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Getty Images Regé-Jean Page bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, März 2026

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Getty Images Regé-Jean Page bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Paris