Regé-Jean Page kämpft für das Comeback romantischer Komödien

Regé-Jean Page (37) setzt sich dafür ein, dass romantische Komödien im Kino eine Renaissance erleben. Der Schauspieler ist ab dem 10. April in dem Film "You, Me and Tuscany" zu sehen, in dem er an der Seite von Halle Bailey (26) die Hauptrolle spielt. In der romantischen Komödie verkörpert Regé-Jean die Figur Michael, der sich in Anna verliebt – die vermeintliche Verlobte seines Cousins. Die Geschichte nimmt ihren Lauf, als Anna dabei erwischt wird, illegal in einer toskanischen Villa zu wohnen und behauptet, mit dem Sohn der Eigentümerin verlobt zu sein. Als sie jedoch den charmanten Michael kennenlernt, wird die Lage kompliziert und Funken fliegen zwischen den beiden.

Bei den NAACP Image Awards im kalifornischen Pasadena sprach Regé-Jean Ende Februar gegenüber dem Magazin People über die Dreharbeiten und schwärmte von der Erfahrung. "Wir haben in der Toskana gedreht. Es war Rom, fünf oder sechs Wochen in der Toskana. Wir waren einfach draußen in der Sonne und sind durch Weinberge gefahren", erzählte er. Der Schauspieler verriet außerdem, dass er seine Hand durch das Weizenfeld hat gleiten lassen, durch das Russell Crowe (61) zu Beginn von "Gladiator" geht. "Das Essen war unglaublich. Und ich durfte jeden Tag mit Halle Bailey arbeiten. Wir hatten einfach eine großartige Zeit", berichtete er weiter. Für Regé-Jean, der "Bridgerton" nach der ersten Staffel verließ, sei der Film auch eine Antwort auf das vermeintliche Sterben der romantischen Komödie in Hollywood gewesen. "Die Liebe ist definitiv nicht tot. Die Liebe wird uns retten", erklärte er dem Magazin.

Halle, die ebenfalls mit People über das Projekt sprach, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen. "Es hat mich sofort fasziniert", sagte die 25-Jährige über das Drehbuch. Über Regé-Jean verriet sie: "Ich hatte erfahren, dass ich den Film mit ihm machen würde, und ich war so aufgeregt, weil ich ein Fan bin. Er ist großartig." Die beiden Hauptdarsteller lernten sich zum ersten Mal bei der Met Gala 2025 kennen, bevor die Dreharbeiten begannen. "Es ist schon ein verrückter Ort, um jemanden kennenzulernen", meinte Regé-Jean rückblickend über das Treffen. Die Schauspielerin erinnerte sich daran, wie sie auf ihn zuging: "Man ist nervös und denkt sich, wenn ich auf diese Person zugehe, wird sie dann nett sein? Und dann dachte ich mir, wir machen einen Film zusammen, ich gehe einfach hin."

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Getty Images Regé-Jean Page, Schauspieler

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Getty Images Halle Bailey bei der "Give Her FlowHERS"-Gala

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Getty Images Regé-Jean Page, Mai 2022