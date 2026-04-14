Gemma Arterton verkündet heimliche Geburt des zweiten Babys

Gemma Arterton (40) hat ihr zweites Kind bekommen – und das völlig im Verborgenen. Die Schauspielerin hielt ihre Schwangerschaft das gesamte vergangene Jahr über geheim und überraschte ihre Fans jetzt mit der freudigen Neuigkeit. Im Podcast "Dish" von Nick Grimshaw (41) und Angela Hartnett sprach die 40-Jährige erstmals offen darüber. Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie: "Ich bin froh, heute mal raus zu dürfen. Ich habe jetzt zwei Kinder, und das ist einfach anstrengend." Das neue Baby kam Ende 2025 zur Welt und ist zum Zeitpunkt des Interviews rund fünfeinhalb Monate alt. Der große Bruder ist mittlerweile drei Jahre alt.

Ob es sich beim Neuankömmling um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, behält Gemma vorerst für sich. Ihr Management wollte sich auf Anfrage ebenfalls nicht dazu äußern. Die Schauspielerin betonte aber, dass sie trotz aller Erschöpfung glücklich sei: "Ich habe gerade ein weiteres Kind bekommen und stecke mitten drin. Aber es ist alles wunderschön. Ich komme gerade wieder vom Rand der totalen Erschöpfung zurück. Aber es ist alles gut." Gleichzeitig kehrt Gemma mit der neuen ITV-Serie "Secret Service" auf den Bildschirm zurück, in der sie eine MI6-Agentin spielt. Die Serie startet am 27. April.

Gemma und ihr Ehemann Rory Keenan halten ihr Privatleben grundsätzlich sehr bedeckt. Bereits ihre Hochzeit im Jahr 2019 fand im Stillen statt, und auch ihre erste Schwangerschaft enthüllte sie erst kurz vor der Geburt – mit einem überraschenden Auftritt mit sichtbarem Babybauch bei den Raindance Film Festival Awards im November 2022. Ihr erstes Kind erblickte noch im selben Jahr kurz vor Weihnachten das Licht der Welt. "Wir sind sehr, sehr glücklich, er wurde kurz vor Weihnachten geboren. Ein kleines Weihnachtselflein", sagte die Schauspielerin damals in einem Interview mit Radio 2. Seitdem lebt die Familie seit etwa vier Jahren auf dem Land, wo Gemma nach eigener Aussage zwar die Gastropubs genießt, aber das gute Sushi aus ihrer Londoner Zeit vermisst.

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Getty Images Gemma Arterton, ehemaligen Bondgirl

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Getty Images Gemma Arterton im November 2022 in London

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Getty Images Rory Keenan und Gemma Arterton, Schauspieler

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