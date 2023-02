Ex-Bondgirl Gemma Arterton hat heimlich ihr Baby bekommen!

Gemma Arterton (37) ist längst Mama! Das ehemalige Bondgirl steckt voller Überraschungen. Im Jahr 2019 heiratete die Schauspielerin heimlich ihren Kollegen Rory Keenan. Die zwei halten ihre Beziehung seither weitestgehend privat, doch im November tauchte die Beauty unerwartet mit XXL-Babybauch bei einem Event auf – und bestätigte so ihre erste Schwangerschaft. Jetzt plauderte Gemma aus: Das Baby hat sie tatsächlich schon heimlich zur Welt gebracht!

Das enthüllte die 37-Jährige in der "Radio 2 Breakfast Show". Gegenüber der Moderatorin bestätigte sie auf Nachfrage: Sie und Rory sind jetzt stolze Eltern eines gemeinsamen Sohnes! "Wir sind sehr glücklich. Er wurde kurz vor Weihnachten geboren, unser kleiner Weihnachts-Elf." Mit weiteren Details hielt die stolze Mama sich zwar zurück, aber sie betonte, dass sie bisher sehr gut mit der neuen Rolle zurechtkomme.

Das hörte sich vor zehn Jahren noch ganz anders an! 2013 beteuerte sie in einem Interview mit The Times: "Ich fühle mich nicht bereit für Kinder." Damals bezog sich die Aussage aber vor allem auf ihre Karriere: "Ich weiß nicht, ob ich nach einer Schwangerschaft in die Branche zurückkehren und immer noch einen wertvollen Beitrag leisten könnte." Inzwischen hat sich ihre Meinung wohl geändert – oder sie hat beschlossen, sich jetzt voll und ganz ihrer Familie zu widmen und ihre Karriere ruhen zu lassen.

Getty Images Gemma Arterton im November 2022 in London

Getty Images Gemma Arterton, ehemaligen Bondgirl

Getty Images Gemma Arterton

